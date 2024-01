Odermatt war wieder einmal nicht zu schlagen. EPA/ANNA SZILAGYI

Garmisch-Partenkirchen - Marco Odermatt hat am Sonntag im Super-G zu Garmisch-Partenkirchen das nächste Ausrufezeichen gesetzt. Der Schweizer gewann in 1:10,13 Minuten 0,30 Sekunden vor Raphael Haaser und 0,61 vor dem Schweizer Talent Franjo von Allmen. Vincent Kriechmayr (+0,64) schrammte als Vierter um nur drei Hundertstel am Podest vorbei.

Für den zweimaligen Gesamtweltcupsieger und auch heuer wieder dominierenden 26-jährigen Schweizer Wunderwuzzi war es der bereits neunte Saisonerfolg. Insgesamt stand Odermatt nun schon 33. Mal ganz oben auf einem Weltcuppodest. Für Haaser war es der zweite Podestrang in dieser Saison. In der Disziplinwertung hat Odermatt 121 Punkte Vorsprung auf Kriechmayr und 168 auf Haaser.

Die zuletzt strauchelnden ÖSV-Speedläufer sind dank Haaser wieder auf das Podest zurückgekehrt. Kriechmayr war am Samstag im ersten Super-G als bester Fünfter geworden. Zuletzt sind die ÖSV-Männer auch in Kitzbühel leer ausgegangen.

Tadellose Fahrt von Raphael Haaser. AP/Marco Trovati

Patzte Haaser am Samstag bei der Einfahrt in den Streckenteil Hölle, so erwischte der Tiroler am Sonntag bei härteren Pistenverhältnissen und Sonnenschein eine fehlerfreie Fahrt. "Nach gestern ist das sehr zufriedenstellend." Kriechmayr bewegte sich im Vergleich zum Vortag mehr am Limit, so gnadenlos hindrücken wie Odermatt könne er derzeit aber nicht, meinte der Oberösterreicher. "Es ist beeindruckend, was Odi derzeit abliefert."

Einmal mehr stark präsentierte sich Stefan Babinsky (0,96) als Achter. Er war in den Super-Gs zu Bormio und Wengen jeweils Sechster, am Samstag war er allerdings nicht über Rang 35 hinausgekommen. Daniel Danklmaier belegte Rang 17 (+1,26), Christoph Kren (1,58) wurde 20., Otmar Striedinger (2,38) 33., Lukas Feurstein und Andreas Ploier schieden aus.

"Es war heute ein neues Rennen, ich habe versucht, voll zu attackieren. Es ist mir nicht hundertprozentig aufgegangen, aber ich bin trotzdem zufrieden", erklärte Babinsky. Die Podestfahrer im Vortagsrennen bei weicheren Bedingungen auf Salzpiste - Nils Allegre (FRA), Guglielmo Bosca (ITA) und Loic Meillard (SUI) - fanden sich am Sonntag im geschlagenen Feld außerhalb der Top Ten wieder.

Nächster starker Schweizer

Odermatt erklärte, dass es ein Lauf am Limit gewesen sei. Sehr freute er sich mit dem jungen Teamkollegen mit. "Er ist super Ski gefahren. Er erinnert stark an unseren Oldie Beat (Feuz/Anm.). Das ist das erste von sehr vielen Podesten", sagte Odermatt im ORF. Der 22-Jährige von Allmen hatte bereits im ersten Super-G aufgezeigt, als er mit Nummer 44 auf neun fuhr. Neunter war er auch bereits im Dezember in Gröden gewesen. In seinem erst vierten Rennen dieser Disziplin auf Weltcupniveau reichte es zu einem Stockerlplatz. "Es war eine wilde Fahrt, nicht so top. Das Gefühl kann bei mir manchmal in die andere Richtung zeigen", sagte er. (APA, red, 28.1.2024)

Weltcup-Super-G der alpinen Ski-Männer am Sonntag in Garmisch-Partenkirchen:

1. Marco Odermatt (SUI) 1:10,13

2. Raphael Haaser (AUT) 1:10,43 +0,30

3. Franjo Von Allmen (SUI) 1:10,74 +0,61

4. Vincent Kriechmayr (AUT) 1:10,77 +0,64

5. James Crawford (CAN) 1:10,89 +0,76

6. Adrian Smiseth Sejersted (NOR) 1:11,01 +0,88

7. Arnaud Boisset (SUI) 1:11,05 +0,92

8. Stefan Babinsky (AUT) 1:11,09 +0,96

. River Radamus (USA) 1:11,09 +0,96

10. Ryan Cochran-Siegle (USA) 1:11,19 +1,06

11. Mattia Casse (ITA) 1:11,21 +1,08

12. Stefan Rogentin (SUI) 1:11,26 +1,13

13. Justin Murisier (SUI) 1:11,28 +1,15

14. Nils Allegre (FRA) 1:11,33 +1,20

15. Jeffrey Read (CAN) 1:11,35 +1,22

16. Dominik Paris (ITA) 1:11,39 +1,26

17. Daniel Danklmaier (AUT) 1:11,42 +1,29

18. Guglielmo Bosca (ITA) 1:11,46 +1,33

19. Loic Meillard (SUI) 1:11,51 +1,38

20. Christoph Krenn (AUT) 1:11,71 +1,58

21. Gino Caviezel (SUI) 1:11,79 +1,66

22. Giovanni Borsotti (ITA) 1:11,80 +1,67

23. Sam Morse (USA) 1:12,04 +1,91

24. Cameron Alexander (CAN) 1:12,06 +1,93

25. Christof Innerhofer (ITA) 1:12,08 +1,95

26. Giovanni Franzoni (ITA) 1:12,10 +1,97

27. Florian Loriot (FRA) 1:12,12 +1,99

28. Jared Goldberg (USA) 1:12,27 +2,14

29. Bryce Bennett (USA) 1:12,32 +2,19

30. Kyle Alexander (CAN) 1:12,33 +2,20

weiter:

33. Otmar Striedinger (AUT) 1:12,51 +2,38

Ausgeschieden: Andreas Ploier, Lukas Feurstein (beide AUT), Cyprien Sarrazin (FRA), Simon Jocher (GER), Brodie Seger (CAN), Niels Hintermann (SUI)

Weltcup-Gesamtwertung (nach 23 Rennen):

1. Marco Odermatt (SUI) 1406

2. Cyprien Sarrazin (FRA) 684

3. Manuel Feller (AUT) 559

4. Vincent Kriechmayr (AUT) 487

5. Marco Schwarz (AUT) 464

6. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 440

7. Dominik Paris (ITA) 426

8. Loic Meillard (SUI) 398

9. Nils Allegre (FRA) 372

10. Henrik Kristoffersen (NOR) 364

Super-G Männer (5):

1. Marco Odermatt (SUI) 390

2. Vincent Kriechmayr (AUT) 269

3. Raphael Haaser (AUT) 222

4. Cyprien Sarrazin (FRA) 174

5. Nils Allegre (FRA) 171

6. Guglielmo Bosca (ITA) 164

7. James Crawford (CAN) 126

8. Stefan Rogentin (SUI) 124

9. Aleksander Aamodt Kilde (NOR) 120

10. Justin Murisier (SUI) 119

Mannschaft Männer (23):

1. Schweiz 3769

2. Österreich 2987

3. Frankreich 2177

4. Norwegen 1863

5. Italien 1698

Nationencup (48):

1. Schweiz 6980

2. Österreich 6076

3. Italien 4359

4. Norwegen 3130

5. Frankreich 2877

6. USA 2845

7. Deutschland 1498

8. Kanada 1393

9. Schweden 1135

10. Kroatien 955