Es wirkt, als müsse der Redner erst ein bisschen Rost abschleifen. In gemessenem Tempo ist er zu dem hölzernen Rednerpult mit dem Präsidentenwappen geschritten, das seine Helfer kurz zuvor anstelle eines Plexiglasgestells auf die Bühne gewuchtet haben. Joe Biden beginnt mit der Begrüßung der Honoratioren, sein Vortrag ist nuschelig, und eine Anekdote über einen befreundeten Senator kann man kaum verstehen. Erst nach einigen Minuten schaltet der 81-Jährige in den Wahlkampfmodus hoch: "Danke, danke, danke!", ruft er kraftvoll in die Menge. "Ihr seid der Grund, weshalb ich Präsident bin und Donald Trump ein geschlagener Ex-Präsident." Die Zuschauer jubeln.

Das Publikumslob ist keinesfalls übertrieben. Vor genau vier Jahren schien Bidens Bewerbung um die Präsidentschaftskandidatur der Demokraten schon gelaufen, als er in den Südstaat South Carolina reiste, um dort für sich zu werben. Aus den Vorwahlen in Iowa und New Hampshire war er als trauriger Dritter hervorgegangen. Er brauchte dringend einen Erfolg. Tatsächlich bescherten ihm die zu zwei Dritteln schwarzen Demokraten-Wähler in South Carolina einen triumphalen Sieg. Es war die Kehrtwende in dem Rennen, das mit dem Einzug ins Weiße Haus endete.

Auf einen ähnlichen Mobilisierungsschub hofft der von schlechten Umfragewerten geplagte Politiker auch am nächsten Samstag, wenn in South Carolina erneut die Primaries stattfinden. Es ist die erste Vorwahl der Demokraten, nachdem Biden die traditionelle Abfolge geändert hat. Weil er in Iowa und New Hampshire gar nicht antrat, war die amerikanische Öffentlichkeit zuletzt ganz auf die Republikaner fixiert. Jetzt rückt erstmals die demokratische Alternative ins Blickfeld. So wichtig nimmt der Präsident die Vorwahl, dass er das gesamte Wochenende in South Carolina verbringt.

Enttäuschung bei vielen Schwarzen

Nach seiner Landung in Columbia legt er auf der Fahrt zu einem Spendendinner mit Südstaaten-Soulfood erst noch einen Stopp im Barber-Shop Regal Lounge ein. Dezent bittet der Secret Service den Friseur, das Messer beiseitezulegen, bevor der Präsident händeschüttelnd durch den Salon läuft und Smalltalk mit den afroamerikanischen Kunden führt. Am folgenden Sonntag wird Biden in einer Baptistenkirche reden.

Doch die fernsehgerecht inszenierten Bilder können nicht darüber hinwegtäuschen: Bei den Vorwahlen muss Biden weniger die Konkurrenz seiner beiden Herausforderer – der esoterischen Buchautorin Marianne Williamson und des Kongressabgeordneten Dean Phillips – fürchten als den mangelnden Enthusiasmus seiner Basis. Gefährlich ist vor allem die Enttäuschung der schwarzen Wähler, von denen laut Umfragen inzwischen jeder Vierte für Donald Trump stimmen will – dreimal so viele wie 2020.

"Four more years!", skandieren die Gäste beim Spendendinner. Doch der chancenlose Herausforderer Phillips, der nur im Vorprogramm sprechen darf, betätigt sich als Kassandra: "Ich bin gekommen, um Ihnen zu sagen, dass es nicht gut aussieht." Selbst der ebenso mächtige wie populäre schwarze Parlamentarier Jim Clyburn, der vor vier Jahren den Wahlsiegs Bidens in South Carolina hauptverantwortlich organisiert hat und am heutigen Abend eine überschwängliche Eloge auf den Präsidenten hält, hat vor wenigen Tagen eingeräumt, dass er "sehr besorgt" über die Wahlbeteiligung der Afroamerikaner sei.

Neue Versprechen

Biden nutzt seine Rede zunächst zu einer längeren Erfolgsbilanz. Unter dem Motto "Versprechen gehalten" listet er von den 800.000 neu geschaffenen Industriejobs über die Senkung der Insulinpreise, den Erlass eines Teils der Schulden aus Studiengebühren und die Ernennung der ersten schwarzen Supreme-Court-Richterin bis zum Infrastrukturprogramm seine Errungenschaften auf. Angesichts der Blockadepolitik der Republikaner ist das objektiv eine Menge, aber offenbar nicht genug, um die Anhänger zu mobilisieren.

"Ich bin noch nicht fertig!", ruft Biden kämpferisch in den Saal. Für eine zweite Amtszeit verspricht der 81-Jährige, das alte Abtreibungsrecht wiederherzustellen und Schnellfeuergewehre zu verbieten. Das findet starken Zuspruch, hat aber politisch freilich nur eine geringe Realisierungschance.

Die Außenpolitik ist offiziell kein Thema an diesem Abend. Trotzdem bekommt man eine Vorstellung davon, welche Risiken hier für Biden liegen. Dreimal wird der Präsident von Zwischenrufern unterbrochen, die einen Waffenstillstand in Gaza fordern und ihn der Mitverantwortung an einem "Völkermord" bezichtigen. Die Störer werden schnell aus dem Raum gedrängt. Die massive Unzufriedenheit unter jüngeren Demokraten-Wählern mit Bidens israelfreundlicher Politik ist so einfach nicht aus der Welt zu schaffen.

Streitthema Migration

Bei einem anderen drängenden Problem ist Biden zu einer Kurskorrektur bereit: Lange hat er sich um die Lage an der Südgrenze der USA, wo alleine im vergangenen Monat 250.000 Migranten illegal einreisten, mit eher gebremster Energie gekümmert. Unter dem Druck vieler demokratischer Bürgermeister, die des Zustroms von Hilfesuchenden kaum noch Herr werden, erklärt er das Thema nun zur Priorität und unterstützt eine rigide Verschärfung des Einwanderungsrechts, wie sie gerade überparteilich im Kongress diskutiert wird. "Wenn das Gesetz beschlossen wäre, würde ich jetzt sofort die Grenze schließen!", verspricht er.

Paradoxerweise torpediert ausgerechnet der Hardliner Trump in der Hoffnung auf größeres Chaos die Verabschiedung des Kompromisses. So dreht sich in diesem Wahlkampf einmal mehr alles um den großen Zerstörer der amerikanischen Politik. Biden bekommt viel Beifall, als er ihn einmal wütend als "Loser" beschimpft und ein anderes Mal als "konfus" verspottet.

Das Schlussplädoyer aber klingt bitterernst: "Als die amerikanische Demokratie in Gefahr war, haben wir sie gerettet. Lasst uns das vollenden!", fordert Biden und stellt rhetorisch die Frage: "Seid ihr bei mir?" Seine Anhänger jubeln. Die ehrliche Antwort aber wird am 5. November, dem Tag der Präsidentschaftswahl, gegeben. (Karl Doemens aus Columbia, 29.1.2024)