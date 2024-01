Goldener Sonntag für Lisa Schulte. REUTERS/MATTHIAS RIETSCHEL

Altenberg - Lisa Schulte hat bei der Kunstbahnrodel-WM in Altenberg sensationell die Goldmedaille im Frauen-Einsitzer gewonnen und damit den rot-weiß-roten Erfolgslauf in Deutschland fortgesetzt. Der 23-jährige Tirolerin triumphierte am Sonntag vor Lokalmatadorin Julia Taubitz (+0,104 Sek.) und ihrer Tiroler Teamkollegin Madeleine Egle (+0,175). Für die ÖRV-Frauen war es der erste Einzel-WM-Titel seit 64 Jahren und das erste Einzel-Edelmetall bei Weltmeisterschaften seit 1997.

Die 25-jährige Europameisterin Egle, die gesundheitlich angeschlagen an den Start ging, hängte sich mit Bronze ebenfalls ihre erste WM-Einzelmedaille um. Zum Abschluss der Titelkämpfe in Altenberg steht am Sonntag (14.00 Uhr) noch eine Teamstaffel auf dem Programm. Im Medaillenspiegel führt Österreich mit insgesamt neun Medaillen überlegen vor Deutschland. Für den Österreichischen Rodelverband ist es mit vier Goldmedaillen, dreimal Silber und zweimal Bronze bereits die erfolgreichste Weltmeisterschaft der Geschichte.

Hannah Prock musste sich mit dem zehnten Platz zufrieden geben. Barbara Allmaier belegte nach einer Schrecksekunde im ersten Lauf den 18. Rang. Die 20-Jährige kam kurz vor dem Ziel schwer zu Sturz, konnte aber wenig später wieder an den Start gehen. "Ich bin einfach froh, dass ich ganz bin", sagte Allmaier erleichtert. (APA, 28.1.2024)