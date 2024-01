Lange Jahre versuchte sich der Uhrenhersteller auch im Smartwatch-Sektor. Jetzt scheint diese Ära ein Ende gefunden zu haben. Fossil

Das US-Unternehmen Fossil Group, dass sich auf Fashion-Accessoires jeglicher Art spezialisiert hat, beendet sein Engagement in Sachen Smartwatches. Die frei gewordenen Ressourcen würde man auf die gewinnbringenderen Sparten aufteilen, heißt es von Firmenseite.

Keine Überraschung

"Da sich die Smartwatch-Landschaft in den letzten Jahren deutlich weiterentwickelt hat, haben wir die strategische Entscheidung getroffen, uns aus dem Smartwatch-Geschäft zurückzuziehen", sagte Fossil-Sprecherin Amanda Castelli im Gespräch mit "The Verge". Man würde sich wieder auf die Kernsegmente konzentrieren, also beispielsweise das Design und den Vertrieb traditioneller Uhren.

Die aktuelle Gen 6, die seit 2021 auf dem Markt ist, wird somit die letzte seiner Art sein. Wer bereits eine Uhr mit Wear OS von Fossil besitzt, der soll noch "ein paar Jahre" Updates erhalten, verspricht Castelli.

Online wurde in diversen Foren schon länger über einen möglichen Rückzug des US-Unternehmens aus dem Smartwatch-Markt gemunkelt. Vor allem das Fehlen auf der diesjährigen CES, wo Fossil über die Jahre zu den Ausstellern zählte, heizte die Gerüchteküche auf.

Wachsender Markt

Für dieses Jahr wird dem Smartwatch-Markt ein Marktvolumen von 171 Millionen Einheiten vorausgesagt. Das wäre ein Wachstum von knapp 40 Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Bis 2028 sieht die Analyse-Firma Mordor Intelligence sogar bis zu 456 Millionen Einheiten auf dem Markt.

Den Markt dominieren derzeit Apple, Samsung, Fitbit, Garmin und eben Fossil. Als wichtigsten Antrieb sieht die Branche "das zunehmende Gesundheitsbewusstsein der Verbraucher". Zum Beispiel können alle neuen Apple Watch seit Series 5 Herzfrequenz, Aktivitäten des Nervensystems, Notfall- oder Inaktivitätswarnungen und Gesundheitsereignisse verfolgen. Auch Sportbegeisterte würden zunehmend Smartwatches als Begleiter schätzen, so die Analysten.

Apple dominiert weiterhin den Smartwatch-Markt. Counterpoint Research

Dominiert wird der Markt weiterhin von Apple. Hersteller wie Huawei setzen allerdings darauf, dass den größten Wachstum in diesem Segment vor allem der asiatische Raum bietet. Für Fossil sind das alles Überlegungen, die allerdings keine Rolle mehr spielen. (red, 29.1.2024)