Beatrice McQueef aus Australien präsentiert eine skurrile Flötenperformance. RTL

Was sich am Samstag zur besten Sendezeit vor Millionenpublikum ereignete, wirkte wie aus der Frühzeit des Privatfernsehens: In der Castingshow "Das Supertalent" spielte eine Frau mit ihrer Vagina Flöte. Als letzte Kandidatin positionierte sich die junge Australierin Beatrice McBeef vor den Juroren Bruce Darnell, Dieter Bohlen und den Jurorinnen Ekaterina Leonova und Anna Ermakova so, dass ihr das Kunststück gelang und sie das Lied "Alle meine Entlein" aus voller - nun ja - Leibeskraft.

Auf der Bühne machte sich Erstaunen breit. Das Publikum zeigte sich belustigt bis empört und macht sich auf X entsprechend Luft. Die Einen sehen "Dreck" und "Sodom und Gomorrha".

Andere freuen sich über ein Comeback der alten, trashigen Privatfernseh-Zeiten.

All jenen moralisch Entrüsteten kann Entwarnung gegeben werden. Einen weiteren Auftritt von Beatrice McBeef wird es zumindest beim "Supertalent" nicht geben. Während sich die Jury noch für ein Weiterkommen aussprach, drehte das Voting des Publikum der Flötistin das Licht ab. Die wiederum arbeitet nach eigener Aussage als chirurgische Assistentin in Newcastle, Australien. Sie kann es verkraften, denn seit zehn Jahren tritt sie mit diesem quietschfidelen Auftritt bei Festivals in Kroatien, Frankreich und England auf. (Doris Priesching, 28.1.2024)