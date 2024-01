Die eine Mauer soll Russinnen und Russen im Land halten. Die andere blockiert ihre Einreise in den Westen. Viele müssen sich daher ungewollt an Kriegswirtschaft und Krieg beteiligen. Reißt diese Mauer nieder!

Dieser Beitrag fußt auf einem Bericht, den Senior Fellow Maxim Trudolyubov für das Kennan Institute, eine Forschungseinrichtung für Russland-Studien des Washingtoner Wilson Center, verfasst hat.

Um Russland herum wird ein doppelter Festungswall errichtet, der die zunehmende Isolation zwischen seinen Einwohnerinnen und Einwohnern und dem Westen symbolisiert.

Sollte man russische Fachkräfte nicht lieber in die westlichen Volkswirtschaften locken, statt mitzuhelfen, neue Mauern hochzuziehen? Getty Images/iStockphoto

Auf der einen Seite errichten die russischen Behörden eine gewaltige Ausreisebarriere, ähnlich einer Berliner Mauer der Gegenwart. Diese digitale Barrikade besteht aus einheitlichen Datenbanken, Gesichtserkennungssoftware und biometrischen Kontrollen an den Grenzen. Das zentralisierte digitale Ökosystem der Regierung, das sich derzeit in Entwicklung befindet, umfasst auch die Möglichkeit, elektronische Vorladungen an militärische Rekrutierungsbüros zu senden. Für "zuwiderhandelnde" Personen kann deren Nichtbeachtung schwerwiegende Konsequenzen nach sich ziehen. Das ist "Fortschritt": kein Beton, kein Metall, kein Stacheldraht, nur Smartphones.

Westliche Schutzmauern

Gleichzeitig verstärken westliche Länder ihre eigenen Schutzmauern und spiegeln damit ungewollt Russlands Bemühungen. Das gemeinsame Ziel scheint darin zu bestehen, die Abwanderung von Russen einzudämmen und ihre Beteiligung an der heimischen Kriegswirtschaft sowie internen Konflikten zu erzwingen. Aufgrund dieser Interessenkonvergenz arbeiten sowohl der Kreml als auch die westlichen Staaten unbeabsichtigt an einem gemeinsamen Projekt: die russische Bevölkerung innerhalb ihrer Grenzen zu halten und digitale Infrastrukturen in die Schlagbäume des 21. Jahrhunderts zu verwandeln.

Westliche Länder haben unterschiedliche, staatsbürgerschaftsbasierte Beschränkungen für die Einwanderung aus Russland verhängt. Für einen durchschnittlichen Russen ist es ohnehin schwierig, ein europäisches Visum zu erhalten. Akademische Beziehungen zu russischen Wissenschafterinnen und Wissenschaftern wurden von genau denjenigen Institutionen gekappt, die besser daran getan hätten, diese aufrechtzuerhalten. Russische Fachkräfte werden oft von Unternehmen benachteiligt, die von der Einstellung dieser Fachkräfte profitiert hätten.

Russland führt einen brutalen Angriffskrieg gegen die Ukraine. Es sollte alles getan werden, um das Land zu Verhandlungen und schließlich zum Rückzug seiner Streitkräfte aus ukrainischem Gebiet zu bewegen. Die Errichtung von Barrieren gegen Russinnen und Russen, auch gegen fähige und gut ausgebildete, ist diesem Ziel nicht zuträglich. De facto bewirkt es das Gegenteil. Im Lichte der aktuellen europäischen Politik mag ein Aufruf zur Aufnahme weiterer Migrantinnen und Migranten – gelinde gesagt – deplatziert klingen. Dennoch ist es sinnvoll, einen Blick auf die Menschen zu werfen, die Russland verlassen wollen und – was entscheidend ist – es sich auch leisten können.

Angesichts der internen Beschränkungen, der aktuellen Visaregelungen und allgemeinen Haltung gegenüber Russinnen und Russen im Westen können ohnehin nur diejenigen das Land verlassen, die über ausreichende Qualifikationen, Anpassungsfähigkeit und finanzielle Mittel verfügen.

Das Land verlassen

Verschiedenen Berichten und Schätzungen zufolge liegt die Zahl derer, die nach dem Beginn der Invasion in der Ukraine aus Russland flohen oder das Land verließen, zwischen 800.000 und einer Million. Berücksichtigen wir die Bevölkerung der illegal annektierten ukrainischen Gebiete, würde die Bevölkerung Russlands irgendwo zwischen 135 und 140 Millionen liegen. Eine Million ist weniger als ein Prozent der Russen.

Die meisten Menschen, die gegen den Krieg sind, sprechen nicht mit Meinungsforschungsinstituten. Doch selbst wenn man dies berücksichtigt, sind zehn bis 20 Prozent der Russinnen und Russen das Risiko eingegangen, anzugeben, sie seien gegen den Krieg. Selbst die konservativsten Schätzungen von Umfrageergebnissen zeigen, dass weit weniger Menschen Russland verlassen haben, als dies der Fall gewesen wäre, hätte es mehr Möglichkeiten gegeben.

Eine Umfrage der unabhängigen NGO Freedom Degree zeigt, dass die größte Gruppe unter denjenigen, die Russland verlassen haben, Paare mit maximal einem Kind sind, bei denen beide Partner unter 36 Jahre alt sind. Sie sind meist gut ausgebildete Vertreterinnen und Vertreter derjenigen Berufe, die am wenigsten vor Repressionen geschützt sind (Menschenrechtsaktivisten, Journalistinnen, Sozialwissenschafter). Aber auch einige der gefragtesten Fachkräfte sind darunter: IT-Spezialistinnen, Ingenieure, Forscherinnen und Lehrer.

Mindestens 2500 Wissenschafterinnen und Wissenschafter haben der Novaya Gazeta Europe zufolge Russland nach dem Ausbruch des Krieges gegen die Ukraine verlassen. Vor allem junge Forschende verlassen das Land. Der größte Teil der Abwanderung – 23 Prozent – betrifft Moskauer Universitäten, darunter die Wirtschaftshochschule Moskau, die Lomonossow-Universität und das Moskauer Institut für Physik und Technologie, eine der wichtigsten Talentquellen für Hochschulen und Technologieunternehmen weltweit.

Arbeitskräfte locken

Tausende weitere ziehen in Erwägung, das Land zu verlassen, hätten sie die Chance dazu. Hunderttausende Fachkräfte, darunter hochqualifizierte IT-Spezialistinnen und -Spezialisten, stünden zur Verfügung, wenn sie klare Möglichkeiten für eine Beschäftigung im Ausland sähen.

Russland baut seine Ausreisemauer schnellen Schrittes auf. Es ergibt in jeder Hinsicht Sinn, die zweite Mauer – die der Einreise – niederzureißen, während die erste noch im Bau ist; und solange noch die Möglichkeit besteht, Arbeitskräfte in großer Zahl in die westlichen Volkswirtschaften zu locken (Maxim Trudolyubov, 29.1.2024).