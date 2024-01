Salzburger als Dritter zum fünften Mal in Folge am Stockerl - Überlegene Riiber-Siege in Schonach nicht einschüchternd: "Braucht sich nicht spielen"

Stefan Rettenegger hoch oben. IMAGO/Fotostand / Hettich

Schonach - Stefan Rettenegger hat seine Podestserie in der Nordischen Kombination verlängert. Am Sonntag landete der 21-jährige Salzburger nach einem Sprung und 10-km-Lauf in Schonach hinter dem norwegischen Duo Jarl Magnus Riiber und Jörgen Graabak (+33,2 Sek.) auf Platz drei (+53,5). "Jetzt war ich die letzten fünf Rennen am Stockerl, da darf man sich nicht beschweren", sagte Rettenegger, der als Weltcup-Gesamtzweiter vor Johannes Lamparter ins Seefeld-Heimspiel geht.

Lamparter verpasste das Wochenende erkrankt. In Abwesenheit des Leitwolfs war aber Rettenegger mit Platz zwei und nun drei zur Stelle. Um auch Riiber fordern zu können - der Norweger landete im Schwarzwald überlegene Siege - brauche es noch bessere Sprünge. "Wenn man zusammen mit ihm rausläuft, vielleicht einen guten Ski hat, dann ist er auf alle Fälle zu biegen. Da braucht er sich nicht spielen", tönte Rettenegger. "Weil er jetzt zweimal weit vorne war, heißt das noch gar nichts. Wir werden in Seefeld g'scheit angreifen."

Nach dem Springen hatte das Rettenegger-Brüderpaar Jagd gemacht. Graabak startete nur acht Sekunden früher, Riiber bereits 40. Thomas Rettenegger musste aber früh abreißen lassen und landete inmitten eines Österreicher-Pakets auf Platz neun. Lukas Greiderer wurde Achter, Martin Fritz Zehnter und Mario Seidl Elfter. Für Franz-Josef Rehrl schaute nur Platz 16 heraus.

Bei Temperaturen im fast zweistelligen Plusbereich war das Langlaufen nicht für alle spaßig. "Heute war es extrem langsam. Ich glaube, da hätte sich jeder ein wenig Fluor gewünscht", meinte Stefan Rettenegger. Wachse, in denen das Element enthalten ist, sind seit dieser Saison verboten. (APA, 28.1.2024)

Ergebnisse Weltcup der Nordischen Kombination vom Sonntag in Schonach:

Normalschanze, 10 km, Männer: 1. Jarl Magnus Riiber (NOR) 23:42,5 Min. - 2. Jörgen Graabak (NOR) +33,2 Sek. - 3. Stefan Rettenegger (AUT) +53,5. Weiter: 8.. Lukas Greiderer +1:32,2 Min. - 9. Thomas Rettenegger +1:47,2 - 10. Martin Fritz +1:48,2 - 11. Mario Seidl +2:02,2 - 16. Franz-Josef Rehrl +2:12,7 - 29. Florian Kolb (alle AUT) +3:10,8.

Nicht am Start: Johannes Lamparter (AUT/krank)

Gesamt-Weltcup (11 von 21 Bewerbe): 1. Riiber 1.070 Punkte - 2. S. Rettenegger 795 - 3. Graabak 728. Weiter: 4. Lamparter 670 - 10. T. Rettenegger 447

Nationencup: 1. Norwegen 3.133 - 2. Österreich 3.119 - 3. Deutschland 2.927

Normalschanze, 8 km, Frauen: 1. Ida Marie Hagen (NOR) 22:47,2 Min. - 2. Mari Leinan Lund (NOR) +37,8 Sek. - 3. Gyda Westvold Hansen (NOR) +1:03,1 Min. Weiter: 11. Lisa Hirner +3:19,4 - 14. Annalena Slamik (beide AUT) +4:12,3.

Gesamt-Weltcup (8 von 15): 1. Hagen 750 - 2. Westvold Hansen 700 - 3. Leinan Lund 634. Weiter: 8. Hirner 341 - 18. Slamik 193