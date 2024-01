"Wie angelt man sich einen Millionär?" mit Marilyn Monroe um 20.15 Uhr auf Arte. © Twentieth Century Fox Corporat

19.40 REPORTAGE

Re: Im Land der Bienen Mit fast 12.000 Imkern – einer pro 200 Einwohner – wurde Slowenien innerhalb weniger Jahre zum Europameister der Bienenzucht. Ob Honig­produktion, Königinnenzucht, alternative Medizin oder sogar bei der Rehabilitation von Strafgefangenen: Die Bienenzucht spielt eine wichtige Rolle für zahlreiche Wirtschaftssektoren des Landes. Bis 20.15, Arte

20.15 KOMÖDIE

Wie angelt man sich einen Millionär? (How to Marry a Millionaire?, USA 1953, Jean Negulesco) Marilyn Monroe, Lauren Bacall und Betty Grable als Models, die in New York auf Jagd nach einem reichen Ehemann gehen. Komödienklassiker mit ikonischen New-York-Aufnahmen und Anspielungen auf frühere Filme seiner Hauptdarstellerinnen. Eine Doku über Monroe, Marilyn – Made in Hollywood, gibt es im Anschluss zu sehen. Bis 21.45, Arte

20.15 SCHWERPUNKT

Themenmontag: Luxus Skisport Welchen Preis sind wir bereit für das Wintersportvergnügen zu zahlen? Was sind die Auswirkungen? Nach einer Doku über den Luxus Skisport zum Auftakt geht es ab 21.05 um die Frage Was wir uns den Skisport kosten lassen, gefolgt von den Dokumentationen Das Geschäft mit der Erholung (21.55) und Schnee von gestern – Hat der Wintersport noch eine Zukunft? (22.45). Bis 23.20, ORF 3

21.10 MAGAZIN

Thema Josef Fritzl – Verlegung und Aussicht auf Freiheit? / Gendern – Warum die Emotionen hochgehen. Lassen sich mit einem Genderverbot Wählerstimmen lukrieren? / Fühlende Prothesen. / Die Höhen, Tiefen und Hoppalas des Herrn Lugner – Ein Treffen mit dem Baumeister. Bis 22.00, ORF 2

22.30 MAGAZIN

Kulturmontag: Absurd/Abgründig/Aberwitzig Franz Kafkas Todestag jährt sich heuer am 3. Juni zum 100. Mal, der Wiener Autor Elias Hirschl nimmt in seinem neuen Roman Content die Generation ChatGPT ins Visier, und Sebastian Brauneis liefert in seinem Film Die Vermieterin einen Kommentar auf den österreichischen Wohnungsmarkt. Ab 23.30 ist anlässlich des 70. Geburtstags der Schauspielerin Brigitte Kren die Doku Orte der Kindheit zu sehen. Bis 0.00, ORF 2