David und Lucy zeigen im "Wellnessbett", was sie drauf haben, Mike will mit Kim nur über Reis und Bohnen und nicht über Beziehung reden

Heissa, wirklich gut gemacht. Zehn Sterne holen David und Lucy im echt grausligen "Ich bin im Spa"-Dschungelspielchen. Wir schreiben Tag 10 der RTL-Dschungelshow und noch haben die Camper so einiges vor sich. David und Lucy mussten also zur Prüfung antreten und richtige Schlüssel im unterirdischen "Wellnessbett" finden, mitten unter Kakerlaken, Ratten und Echsen. Die beiden machen ihre Sache wirklich sehr professionell und der sonst so ruhige David wird endlich mal so richtig laut und lässt die Sau raus. Gut so.

Bravo! David und Lucy holten zehn Sterne. Foto: RTL

Ist das ein Knutschfleck?

Aber diese Prüfung interessiert wohl eher am Rand, die weitaus wichtigere Fragen: Wie erging es Leyla und Mike bei der Schatzsuche? Ist das ein Knutschfleck auf seinem Hals? Lief da was? So ganz geklärt konnten diese Fragen nicht werden, Leyla spricht nur von seinen "Teddybär-Augen" und davon dass er "schon cute" sei. Falls nicht schon was ist kann ja noch was werden. Oder so. Wir bleiben dran.

Für Sarah wird nichts mehr laufen. Weder mit einem Mitcamper noch mit dem Titel "Dschungelkönig 2024", sie wurde ja am Tag 9 rausgewählt. "Als Erster raus zu müssen ist nie schön. Man fühlt sich ungeliebt", sagt sie beim Abschied man bekommt fast so etwas sie Mitleid. Und wer musste an Tag 10 dran glauben? Die Wahl der Zuschauerinnen und Zuschauer viel auf Model Anya, die freilich noch gerne ein Zeiterl geblieben wäre.

Man kann sie verstehen, auch das echte Leben ist ja kein Ponyhof. Im RTL-Interview hat sie aber gleich eine Erklärung parat, warum sie die wenigsten Stimmen bekam. "Ich glaube tatsächlich, dass ich von den ganzen Campern hier die geringste Fanbase habe oder noch die Unbekannteste bin. Ich war bisher nur in einem TV-Format, und ich glaube, dass mich noch nicht genug Leute kennen", sagt sie im RTL-Interview.

Aus, vorbei: Emotionaler Abschied von Sarah. Foto: RTL

Das große Schweigen

Und wie geht es eigentlich Kim, die als Ex von Mike gar nicht angetan ist von der Dschungelfirterei. Sie sucht das Gespräch mit ihm. An sich ja immer eine gute Idee. Blöd nur, dass er nicht mag. "Lass uns einfach anschweigen, das ist das Beste". Das ist hart, Beziehungscoaches und Therapeutinnen würden ihm da wohl vehement widersprechen. "Mein Privatleben soll sie nicht mehr interessieren", schießt er noch nach und bringt gleich einen Vorschlag für künftige Gesprächsthemen ein: "Wir können darüber reden, wie lange die Bohnen oder der Reis kochen müssen." Nun ja, so wird das wohl nichts mit der großen Versöhnung. (Astrid Ebenführer, 29.1.2024)