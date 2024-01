Im März 2022 führten mehrere Nato-Mitgliedsstaaten im hohen Norden Norwegens das Großmanöver Cold Response durch. REUTERS

Oslo – Die norwegische Armee bereitet sich auf eine Bedrohung durch Russland an der norwegischen Grenze vor. "Russland hat zwar die Zahl seiner Panzer nicht erhöht, weil es die meisten in die Ukraine geschickt hat. Aber wir gehen davon aus, dass es mit der Modernisierung und dem Wiederaufbau seiner Armee beginnen wird, sobald die Kämpfe aufhören", sagte Oberbefehlshaber Eirik Kristoffersen im Interview mit dem "RedaktionsNetzwerk Deutschland".

"Heute würde ich sagen, dass es wohl drei Jahre dauern wird, um die verlorenen Kräfte zu ersetzen und die Armee wieder aufzubauen. Wir müssen uns auf diese Situation vorbereiten und für den Ernstfall gewappnet sein." Die Frage, die sich sein Land laut Kristoffersen häufig stelle, lautet: "Wie lange wird es dauern, bis Russland seine Streitkräfte neu aufgestellt hat?"

Russischer Raketenangriff auf Krementschuk

Der zentralukrainische Bezirk Krementschuk ist ukrainischen Angaben zufolge erneut Ziel russischer Angriffe. "Den zweiten Tag in Folge greift der Feind das Gebiet Poltawa an", schreibt der Leiter der Militärverwaltung der Region, Filip Pronin, in der Nacht auf Montag auf Telegram. Das Ziel liege im Kreis Krementschuk. Es habe keine Verletzten gegeben. Am Samstag hatte eine Rakete in derselben Region ein Industriegebiet getroffen. Auch hier wurden keine Opfer gemeldet. (luza, APA, red, 29.1.2024)