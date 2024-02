"Curvy Influencer" beschwert sich über zu enge Flugzeugsitze

Eine kurvige Influencerin hat Fluggesellschaften aufgefordert, ihre Flugzeugsitze größer zu machen, weil sie mit ihrem ausladenden Hinterteil nicht mehr hineinpasst, liest man bei der Daily Mail. Auf Instagram postete Gracie Bon aus Panama ein Video, das zeigt, mit welchen Herausforderungen sie mit ihrer außergewöhnlichen Figur im Flieger zu kämpfen hat. Sie schmollt in die Kamera, während sie sich abmüht, ihren Sicherheitsgurt anzulegen. "It's not my fault I have an a*** this big", sagt sie. Ihre Forderung an die Fluggesellschaften: "Flugzeuge sollten größere Sitze haben." Über 1,4 Millionen Mal wurde ihr Video bereits gesehen, zustimmende, aber auch spöttische Kommentare ließen nicht lange auf sich warten.

Streit zweier Wienerinnen im Flugzeug amüsiert Tiktok

Ein Tiktok-Video, das zwei Wienerinnen auf Tiktok posteten, sorgt für Furore: Die beiden Urlaubsrückkehrerinnen filmten das Wortgefecht zwischen zwei Frauen, die sich über mehrere Sitzreihen hinweg beflegelten, wie "Heute" berichtet. Es handelte sich bei den beiden wohl um die Ex-Freundin und die aktuelle Freundin eines Passagiers, die sich offensichtlich nicht sehr sympathisch sind. Minutenlang fielen Sätze wie: "Opfer, komm, schauen wir! Sch*** Opfer, Mann! Du kannst kein Englisch, du kannst kein Deutsch, du kannst gar nix!", zitiert "Heute" ausführlich. Erst als der Freund seiner Gefährtin den Mund zuhielt, beruhigte sich die Lage. Die meisten Mitreisenden fanden die Konfrontation eher amüsant.

Furz-Attacke eines wütenden Passagiers zwingt Maschine zur Umkehr

Von einem unangenehmen Vorfall auf einem American-Airlines-Flug Anfang Jänner berichtet Reddit-User Glamgalatx. Gleich beim Boarding fiel ein schlechtgelaunter Mann auf, der leise vor sich hin schimpfte. Den Ursprung des Streits konnte der User leider nicht ausmachen, wie unter anderem die "TZ" berichtet. Was passierte, kurz nachdem der Mann sich hingesetzt hatte, konnte allerdings niemand erwarten. Der Mann ließ einen lauten Darmwind entweichen, was die Mitreisenden nachvollziehbarerweise empörte. Es entwickelte sich ein Wortgefecht. Bis schließlich die Crew einschritt und die schon Richtung Startbahn befindliche Maschine wieder zum Gate zurückkehrte, wo der Mann den Flieger verlassen musste.

Raucher verpasst Abfahrt, klammert sich an Zug

Als der Railjet losfuhr, bekam ein Raucher Panik und sprang auf. ÖBB/Harald Eisenberge

Ein Kärntner nutzte den Halt seines Zuges, um auf dem Bahnsteig gemütlich eine zu pofeln. Als der Zug sich währenddessen wieder in Bewegung setzte, geriet der Mann in Panik, sprang auf den anfahrenden Zug und klammerte sich laut ORF Steiermark zehn Kilometer an einen Waggon. Zeugen entdeckten den "Fahrgast" und verständigten das Bahnhofspersonal. Nach kurzer Fahrt stoppte der alarmierte Lokführer am Bahnhof Niklasdorf, wo der Kärntner unverletzt auf den Bahnsteig steigen konnte. Er wird angezeigt, ihm steht eine Kostenvorschreibung für den außerplanmäßigen Zwischenstopp bevor, heißt es. Der Mann bereute seine Kurzschlusshandlung, er habe Angst um sein Gepäck gehabt, wie er laut Polizei angab. (max, 4.2.2024)