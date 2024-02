Pro

Ein Ball ist etwas Be­sonderes. Ausgefallen. Außergewöhnlich. Und das nicht nur wegen der schicken Outfits. Ebenso wenig allein aufgrund der Livemusik. Auch nicht ausschließlich wegen der pompösen Deko. Den Ball zu einem Erlebnis macht vielmehr die Summe kleiner und großer Extravaganzen. Zu diesen gehört die Damenspende. Wo sonst bekommen Gäste zum Abschied eine Aufmerksamkeit?

Entscheidend ist dabei weniger das Was als das Dass. Kann man mit dem Präsent so gar nichts anfangen, lässt sich womöglich immer noch jemand anderem eine Freude damit bereiten. Oder, abhängig von der Großzügigkeit der Veranstalter, vielleicht sogar Geld machen. Worin die Gabe besteht, ist eigentlich nachrangig. Was wirklich zählt, ist die Geste des Danks. Denn diese Funktion haben Damenspenden (und mittlerweile Herrenspenden) heute: Sie honorieren den Beitrag der Gäste zu einem schönen Abend und den Aufwand, den sie dafür betrieben haben. Auf ein wenig umständliche, aber besondere Art und Weise. (RONDO, Stefanie Rachbauer, 6.2.2024)