"Der Krapfen ist kein Donut", skandierte vor einigen Jahren die österreichische Bäckereikette Ströck. Wie kommen die denn darauf, werden sich manche fragen, die Ähnlichkeit des Krapfens mit dem runden Kompagnon aus den USA ist schließlich überschaubar. Auf dem Smartphone sieht die Sache anders aus. Gibt man im Apple-Keyboard "Krapfen" ein, ploppt ein löchriger Donut auf. Ein Skandal sei es, dass der bestäubte Rundling kein eigenes ­Emoji hat – im Gegensatz zur bayerischen Brezen und dem französischen Croissant, erregte sich das Unternehmen. Und startete unter dem Hashtag #KrapfenGate eine Petition. Über 100.000 Menschen schlossen sich der Forderung an. Aber nicht nur das. Die Bäckerei entwarf ein eigenes, appetitliches Krapfen-Emoji. Ein Happy End gab es trotz allem nicht. Das Unicode-Konsortium, zuständig für die einheitliche Codierung bei den Symbolen, lehnte das Ansuchen ab.

Die Marketingaktion führte vor, wie sehr Österreich an seinen geliebten Krapfen klebt. Das frittierte Germgebäck ist ­allerdings nicht nur hierzulande und noch dazu unter vielen Namen verbreitet. Was in Österreich und Bayern Krapfen heißt, wird im Westen Deutschlands Berliner, im Raum Frankfurt Kräppel und im Osten Berliner Pfannkuchen genannt. Woher die Bezeichnung Krapfen kommt? Sie ist vermutlich auf das althochdeutsche Wort "krapho" zurückzuführen, das "Haken, Kralle" bedeutete, heißt es im Atlas zur deutschen Alltagssprache. Die Schlussfolgerung: Das Gebäck sei offenbar nach seiner ursprünglich haken- oder krallenförmigen Gestalt benannt worden.

Die in Fett ausgebackenen Teigballen tauchten in Österreich bereits im 13. Jahrhundert auf. Aus dem Jahr 1486 stammen erste Rezepte, nachzulesen in der "Köch­ordnung" der Stadt Wien. Das süße Siedegebäck erfreute sich jedenfalls schon Anfang des 19. Jahrhunderts großer Beliebtheit. Während des Wiener Kongresses im Jahr 1815 sollen rund zehn Millionen Krapfen vertilgt worden sein. Eine Legende hingegen hält sich hartnäckig: Der Krapfen soll auf die Wiener Zuckerbäckerin Cäcilia Krapf zurückgehen, die im 17. Jahrhundert im Streit ein Stück Germteig nach ihrem Ehemann geworfen haben. Das Teigstück fiel, eh klar, in heißes Fett.

Teuerster Krapfen in Biorezeptur

Heidi Seywald

Die Latte lag natürlich hoch. Eh klar, bei einem so stolzen Verkaufspreis wie jenem von Öfferl wird besonders streng hingeschaut. Tatsächlich waren die Testerinnen und Tester nicht sonderlich begeistert von dem Kandidaten mit Biozutaten (vom Weizenmehl bis zur Marillen­marmelade): Das buttrige ­Äußere mäßig ansehnlich, vor ­allem geschmacklich gäb's noch Luft nach oben.

Aussehen: 4/10

Konsistenz: 4/10

Geschmack: 2/10

Füllung: 4/10

Gesamt: 4/10

"Biokrapfen Marille" € 3,50 bei Öfferl

Zuckriger Schock mit künstlicher Fülle

Heidi Seywald

Stimmt schon, Krapfen sind an sich eine süße Sache. Aber mit diesem Exemplar hat es die Konditorei Aida dann doch zu gut gemeint. Die Mehlspeise ist eine ordentliche Spur zu süß. Während der grobporige Teigling zu trocken geraten ist, schmeckt die Füllung zudem künstlich. Wie schade, die rosa Papiertüte war immerhin die schönste Verpackung.

Aussehen: 6/10

Konsistenz: 4/10

Geschmack: 3/10

Füllung: 3/10

Gesamt: 3/10

"Marillenkrapfen" € 1,90 bei Aida

Stolzer, ordentlich bestäubter Krapfen

Heidi Seywald

Auf den ersten Blick lässt der Krapfen nicht zu wünschen übrig: Er gehört zu den größten dieses Tests und wurde ordentlich bestäubt. Beim ersten Biss relativiert sich die Begeisterung: Der Krapfen? Zu teigig. Positiv hebt das RONDO-Testteam aber den "fein alkoho­lischen" Geschmack der Fülle und den germigen Geruch des Teilchens hervor.

Aussehen: 7/10

Konsistenz: 7/10

Geschmack: 5/10

Füllung: 6/10

Gesamt: 6/10

"Steinofen Krapfen" € 2,85 von Mel & Koffie

Flaumiger Rundling, die Nummer eins

Heidi Seywald

Der Krapfen könnte ein bisschen mehr Farbe haben, merken zwei Tester an. Das war’s im Großen und Ganzen schon mit der Kritik. Der süße Rundling von Groissböck ist flaumig und zart, die Marillenmarmelade changiert zwischen süß und säuerlich. Ein feines Teil und unsere Nummer eins. Gault-Millau war übrigens schon ähnlich begeistert.

Aussehen: 7/10

Konsistenz: 8/10

Geschmack: 8/10

Füllung: 8/10

Gesamt: 8/10

"Krapfen mit Marillenmarmelade" € 1,70 von Groissböck

Ebenmäßig angezuckerter Konditoreikrapfen

Heidi Seywald

Der Kandidat aus dem Hause Oberlaa begeistert mit flaumigem Teig und ebenmäßig angezuckertem Äußeren. Die leicht säuerliche Marillenmarmelade bringt sich als ­guter Gegenspieler zum Germteigmantel in Stellung. Wenn auch der Krapfen etwas kleiner als die Konkurrenz geraten ist, überzeugt das Preis­-Leistungs-Verhältnis. Unsere Nummer zwei.

Aussehen: 8/10

Konsistenz: 7/10

Geschmack: 6/10

Füllung: 7/10

Gesamt: 7/10

"Marmeladekrapfen" € 2,40 von Oberlaa

Vorzeigekandidat aus Biozutaten

Heidi Seywald

Irgendwie schade: Wir wissen ja, dass der Krapfen von Joseph Brot in Bio­butter statt in Öl gebacken und mit Biomarillenmarmelade befüllt wird. Aber: Uns hat der Krapfen mit dem eingestäubten Kürzel auf der Oberseite nicht ganz überzeugt. Zitat eines Testers: "in Butter getränkt, schmeckt man". Überzeugendste Zutat: die hausgemachte Marmeladenfülle. (RONDO, Anne Feldkamp, Test: Rondo-Redaktion, 3.2.2024)

Aussehen: 6/10

Konsistenz: 5/10

Geschmack: 4/10

Füllung: 5/10

Gesamt: 5/10

"Biobutterkrapfen" € 3,20 von Joseph Brot