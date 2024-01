Ein tadschikisch-türkisches Ehepaar steht im Verdacht, in Anschlagspläne in Wien verwickelt zu sein. Was bisher über die Verdächtigen bekannt ist

Der Wiener Stephansdom wurde rund um Weihnachten und Silvester präventiv überwacht. APA/MAX SLOVENCIK

Vor einem Monat herrschte in Wien Terroralarm: Deutsche und österreichische Sicherheitsbehörden vermuteten Anschlagspläne des sogenannten ISKP (eines zentralasiatischen Ablegers der Terrormiliz "Islamischer Staat") gegen den Stephansdom oder den Kölner Dom. In beiden Ländern kam es zu Festnahmen, in Wien wurden am 23. Dezember in einem Ottakringer Flüchtlingswohnheim mehrere Personen aufgegriffen.

Seither dringen zur Causa nur spärlich Informationen nach außen. Einen 47-jährigen Tschetschenen ließ die Staatsanwaltschaft mittlerweile enthaften, weil "kein dringender Tatverdacht" mehr bestehe.

Dafür will die Wiener Anklagebehörde einen in Deutschland festgenommenen Tadschiken nach Österreich überstellen lassen. Dieser 30-Jährige – der wohl schon seit längerem unter Beobachtung der Sicherheitsdienste stand – soll im Dezember nach Wien gereist sein und den Stephansdom und den Prater ausgespäht haben. Damit lieferte der Mann offenbar einen Anhaltspunkt für die vermuteten Terrorpläne.

Und dann ist da noch ein in Wien lebendes Paar, das am 23. Dezember im Ottakringer Flüchtingswohnheim festgenommen wurde und sich weiterhin in Haft befindet. Zu den beiden Verdächtigen war bislang kaum etwas bekannt, der STANDARD konnte nun einige Informationen zu ihnen zusammentragen – sie bestreiten, in Anschlagspläne verwickelt zu sein.

Moskau, Charkiw, Wien

Ehemann A. erzählte Ermittlern, im Jahr 1995 in Tadschikistan geboren sein. 2014 sei er nach Moskau gezogen, ein Jahr darauf in die Ukraine. Seine Ehefrau, eine gebürtige Türkin, habe er "über Facebook" kennengelernt und 2017 nach islamischem Recht geheiratet. Das Paar lebte nach eigenen Angaben in Charkiw, bekam drei Kinder und sei im März 2022 nach Kriegsausbruch nach Österreich geflüchtet. In Wien erhielten sie Aufenthalt nach der Vertriebenenverordnung und bezogen ein Asylquartier.

Der 28-Jährige soll in Wien einen Job als "Hotelangestellter" gefunden haben. In seiner Vernehmung bezeichnet er sich als "normalen Muslimen". Er bete fünfmal am Tag und besuche verschiedene Moscheen, eine davon etwa im 12. Bezirk. Eine Zugehörigkeit zum ISKP oder Terrorpläne bestreitet er.

DER STANDARD fand das Facebook-Profil des Mannes. Dort wählte er ein Profilbild mit der kyrillischen Aufschrift "Gruppe 24". Dabei handelt es sich um eine oppositionelle tadschikische Bewegung, die 2012 von einem später ermordeten Geschäftsmann gegründet wurde. Einer klaren ideologischen Richtung ist die Gruppierung schwer zuzuordnen, sie richtet sich laut ihrem Webauftritt gegen den tadschikischen "Diktator" und fordert einen "demokratischen Staat". In Tadschikistan selbst wurde sie verboten. Auf Facebook teilt A. Inhalte, die Repression gegen die Opposition thematisieren, zuletzt auch einen Beitrag, der sich gegen Israels Kriegseinsatz im Gazastreifen richtet.

Video über bin Laden

Die 27-jährige Ehefrau weist ebenfalls eine Kenntnis von Terrorplänen von sich. Ihrer Einvernahme ist zu entnehmen, dass sie mit ihrer muslimischen Glaubensausübung in Österreich öfters angeeckt sei. Sie würde "viel Islamophobie" erleben, sei auf der Straße auch angespuckt worden. "Ich fühle mich hier nicht so wohl und gehe deswegen nicht mehr oft auf die Straße, da ich mich hier nicht verhüllen darf."

Bei einer Schnellsichtung fanden Ermittler auf einem Handy der Frau ein "verherrlichendes Video" über Osama bin Laden und Clips, die offenbar Kampfhandlungen zeigen, unterlegt mit arabischen Gesängen. Die Videos dürften über Telegram-Kanäle empfangen worden sein. Ehemann A. soll sich laut Google-Suchverlauf verstärkt für den salafistischen Prediger Ebu Hanzala interessiert haben, der als wichtiger IS-Unterstützer in der Türkei gilt.

Bemerkenswert ist, dass das Paar bestreitet, jenen 30-jährigen Tadschiken, der den Wiener Stephansdom ausgespäht haben soll, zu kennen oder ihn getroffen zu haben. Der Staatsschutz hingegen geht davon aus, dass der aus Deutschland Eingereiste das Paar im Dezember im Zuge eines "konspirativen Treffens" besuchte, weswegen der Festnahmeauftrag gegen sie erging.

Laut Anwältin Veronika Ujvárosi, die gemeinsam mit ihrem Kollegen Daniel Mozga das tadschikisch-türkische Paar vertritt, sind die radikalen Inhalte, die auf den Handys bisher gesichtet worden seien, noch kein Beweis für eine Zugehörigkeit zu einer Terrororganisation. Ujvárosi geht davon aus, dass die Auswertung zumindest bis Ostern dauern werde. Die nächste Prüfung der Untersuchungshaft wäre für Anfang Februar angesetzt. (Thomas Hoisl, 29.1.2024)