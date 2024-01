Der erste Monat des Jahres ist so gut wie vorbei. Spätestens jetzt wird es Zeit, sich über neue Ziele Gedanken zu machen. Weshalb wir hier eine Liste mit neuen Attraktionen in Europa zusammengestellt haben.

Mit dem Rad über den Balkan

What's it like to cycle the Western Balkans? Presenting the Trans Dinarica

Trans Dinarica

Die Trans Dinarica, eine brandneue Radroute durch den Balkan, steht ganz oben auf vielen Listen für das Jahr 2024 – für alle, vom begeisterten Radfahrer bis zu denjenigen, die einfach nur eine gute Aussicht lieben. Die Route folgt einem Korridor von Nationalparks, schlängelt sich entlang der Adriaküste, durch Wälder und Dörfer im Landesinneren und bietet am Ende eines jeden Tages die Möglichkeit, ein herzhaftes lokales Abendessen zu sich zu nehmen und sich auszuschlafen. Der Schwerpunkt der Reise liegt darauf, die Schönheit der Region auf nachhaltige Weise zu präsentieren, und bis zur Eröffnung wird es eine ganze Reihe von Karteninformationen und Empfehlungen für Dienstleistungen entlang der Strecke geben.

Noch mehr radeln in Paris

Für Touristinnen und Touristen ist Paris auf dem Rad sehenswert: Die wichtigsten Sehenswürdigkeiten an der Seine sind sicher zu erreichen, seit die Straße entlang des Flusses zur Fußgänger- und Radfahrerzone gemacht wurde. imago images / epd

Apropos Radfahren: Frankreich baut für die Olympischen und Paralympischen Spiele im kommenden Sommer in Paris sein Radnetz aus. In der gesamten Region der Hauptstadt entstehen bis zum Start der beiden Großevents neue Radwege mit einer Länge von insgesamt fast 420 Kilometern. Für die Umgestaltung müssen zahlreiche Parkplätze und Autospuren weichen – vor allem in der Innenstadt. Bis 2026 will der französische Staat rund 250 Millionen Euro in die Hand nehmen, um in neue Radwege zu investieren.

Neue alte Museen in Lissabon

Die portugiesische Hauptstadt hat 2024 ein volles Programm mit Konzerten und Musikfestivals, aber am meisten Aufmerksamkeit erfährt heuer wohl die Wiedereröffnung zweier großer Museen. In der ersten Jahreshälfte wird das Zentrum für Moderne Kunst Gulbenkian (auch Cam genannt), das die renommierteste Sammlung moderner und zeitgenössischer Kunst in Portugal beherbergt, die Türen seines prächtigen neuen Gebäudes wieder für die Öffentlichkeit öffnen. Das Mude (Lissabons Design- und Modemuseum) ist für das zweite Quartal des neuen Jahres angekündigt, nachdem es seit 2016 geschlossen war.

Disco 3.000

Musikfans können dieses Jahr in den Schweizer Bergen auf 3.000 Metern Seehöhe abfeiern. Dort macht nämlich die Detour Discotheque Station. Ein vom berühmten Studio 54 inspirierter Pop-up-Nachtclub, der laut Website "Frieden, Liebe und Spiegelkugeln an die schönsten Orte der Welt" bringen will. Die Veranstalter versuchen jedes Jahr aufs Neue den "abgelegensten Club" für Musik zu schaffen, so das "Fazemag". Im April 2022 ging es dafür zu dem kleinen Fischerdorf Þingeyri auf Island. Für das letzte Jahr hatte man eine schroffe Insel vor der Westküste Schottlands als Partylocation mit 250 Teilnehmern auserkoren. 2024 soll der Ort nicht nur abgelegen, sondern auch noch extrem abgehoben sein. Auf der Spitze des Schweizer Berges Schilthorn bei Birg sollen vom 10. bis 12. Mai bis zu 300 Partygäste unterkommen. Das drehbare Bergrestaurant Piz Gloria direkt am Gipfel auf 3.000 Meter Höhe bietet dabei nicht nur einen atemberaubenden Ausblick, sondern ist dazu auch noch eine filmreife Kulisse. Das auffällige Gebäude wurde 1969 im James Bond Streifen "Im Geheimdienst Ihrer Majestät" als Hauptdrehort genutzt. Für 230 Euro bekommt man ein Wochenendticket inklusive Seilbahnfahrt hinauf auf das Schilthorn.

Neue Party-Locations in Berlin

Es ist kein Geheimnis, dass die Berliner wissen, wie man feiert, und sie haben sogar noch kreativere Wege gefunden, dies zu tun. Zwei historische Gebäude der Stadt wurden kürzlich in Nachtclubs umgewandelt: eine alte Zitadelle, in der sich jetzt der Zita Club befindet, und der stillgelegte Flughafen Tegel, in dem jetzt Turbulence TXL untergebracht ist. Die Kantine des Flughafens wurde in einen riesigen neuen und inklusiven Party- und Veranstaltungsraum verwandelt, der im vergangenen Herbst mit einem Rave mit dem treffenden Namen "Lift-off" eröffnet wurde. Das Gebäude, das für seine brutalistische Architektur bekannt ist, bietet Platz für bis zu 700 Personen. Wie der Nachtclub auf Instagram mitteilt, plant er "große Dinge für die Open-Air-Saison im nächsten Jahr".

Neue Mega-Mehrzweckhalle in Manchester

In Manchester entsteht die größte Musikarena Großbritanniens. Sie wird den Namen Co-op Live tragen und Platz für 23.500 Fans bieten. Zum Mega-Komplex gehören auch 32 Bars, Restaurants und VIP-Lounges. Der Bau der Halle kostete mehrere Hundert Millionen Euro, im April 2024 soll sie ihre Tore öffnen. 120 Veranstaltungen jährlich sind geplant – hauptsächlich Konzerte, aber auch Sportevents und Comedyshows sollen stattfinden. Für dieses Jahr sind schon mehrere hochkarätige Acts angekündigt. Darunter Olivia Rodrigo, Eric Clapton, Harry Styles und Lokalmatador Liam Gallagher.

Wellenreiten in Rotterdam

Vor mittlerweile zehn Jahren entstand die Idee für eine Surfwelle im Stadtzentrum von Rotterdam. Proteste von Anwohnerinnen und Anwohnern und die Pandemie verzögerten das Projekt. 2024 soll es aber so weit sein: RiF010, ein Surfparadies, direkt hinter der bekannten Markthalle, wird im Sommer eröffnet. Ab Juli 2024 kommen Wassersportler in der Steigersgracht auf ihre Kosten. Eine spezielle Installation erzeugt eineinhalb Meter hohe Wellen, auf denen Sportbegeisterte surfen, Bodyboarden und Kajakfahren können. Auf einer kleineren Welle können Anfängerinnen und Anfänger ihre ersten Surfversuche unternehmen. Auch Tauchunterricht soll angeboten werden.

Pritscheln in Göteborg

Mit rund drei Millionen Gästen pro Jahr ist Liseberg in Göteborg das meistbesuchte Reiseziel Schwedens und einer der führenden Freizeitparks in Europa. 2024 erhält der Vergnügungspark Zuwachs: Die Wasserwelt Oceana wird eröffnet. Ihr Erscheinungsbild ist von der Geschichte Göteborgs und den sogenannten Ostindischen Kompanien inspiriert, die ab dem 17. Jahrhundert im Handel mit Indien sowie Südost- und Ostasien aktiv waren. Auf einer Gesamtfläche von 14.000 Quadratmetern können Jung und Alt ausgiebig genießen: von ruhigen Sandstränden über ein Wellenbad bis hin zu rasanten Fahrten in 14 Fahrgeschäften und vier riesigen Wasserrutschen. Die Betreiber erwarten in der Wasserwelt jährlich bis zu 500.000 Gäste.

Stockdunkler Himmel über Dänemark

Dark Sky Parks sind Gebiete mit außergewöhnlicher Nachtlandschaft, in denen Dunkelheit als Schutzgut gilt. Über dem Dark Sky Park Bulbjerg, der von der International Dark Sky Association neue zertifiziert wurde, sind rund 3.000 Sterne, Planeten und die Milchstraße am nächtlichen Himmel zu erkennen. Zum Vergleich: In einer Großstadt zeigen sich an einem wolkenfreien Abend aufgrund der Lichtverschmutzung nur rund 20 bis 30 Sterne. Der Kalksteinfelsen Bulbjerg ist auch als "Jütlands Schulter" bekannt und erhebt sich 47 Meter über dem Meer. Er ist der einzige Vogelfelsen auf dem dänischen Festland und Heimat für eine Vielzahl an Arten wie Raubmöwen, Papageientaucher und Eissturmvögel.

Seafood Festival in Island

Versteckt auf Vestmannaeyjar (den Westmännerinseln) braut sich auf Island ein neuer Hotspot für Feinschmecker zusammen. Das Matey Seafood Festival lädt internationale Spitzenköche ein, ein Wochenende lang die Restaurants der Insel zu übernehmen. Das Ergebnis sollen raffinierte und erfindungsreiche Gerichte mit lokalen isländischen Zutaten (d. h. viel Schellfisch und Kabeljau) sein. Im letzten Jahr standen unter anderem Cúán Greene vom Kopenhagener Noma und Adam Quershi vom Londoner Kol auf der Liste. Die dritte Ausgabe des Festivals findet vom 5. bis 7. September 2024 statt. Aber die Westmännerinseln mit dem berühmten Elefantenfelsen, vielen Papageientauchern und nur 4.000 Einwohnern sind zu jeder Jahreszeit ein lohnenswertes Ziel. (max, 30.1.2024)