Berufsverband Schweizer Medienschaffender: Abbau wäre in der an sich rentablen Mediengruppe vermeidbar gewesen

Zürich - Der bei Ringier Medien Schweiz (RMS) baut 55 Arbeitsstellen ab, ursprünglich sind sogar 75 Kündigungen geplant gewesen. Die ausgesprochenen Kündigungen würden sich gleichmäßig auf Mitarbeitende der Ringier AG und der Ringier Magazine AG verteilen, teilte der Medienkonzern am Montag mit.

Schweizer Medienunternehmen Ringier auf Sparkurs mit 55 Jobs weniger. Foto: Reuters, ARND WIEGMANN

Darunter seien auch 14 Mitarbeitende die angeboten hätten, das Unternehmen zu verlassen, sowie Frühpensionierungen, hieß es weiter. Für alle betroffenen Mitarbeitenden komme der Sozialplan von Ringier zur Anwendung.

Ringier hatte Anfang des Monats angekündigt, die Blick-Gruppe, Rasch, Ringier Advertising und Ringier Mediatech & Services unter dem neuen Dach von RMS zu integrieren und aus diesem Grund 75 Stellen abzubauen. Während dem folgenden zweiwöchigen Konsultationsverfahren konnten Personalkommissionen und Mitarbeitende Vorschläge einreichen, um den geplanten Abbau zu vermeiden.

Impressum, der Berufsverband Schweizer Medienschaffender, äußerte Bedauern darüber, dass letztendlich doch 55 Stellen abgebaut werden. Der Abbau wäre in der an sich rentablen Mediengruppe vermeidbar gewesen, schrieb Impressum in einer Mitteilung vom Montag. Der Sparbeitrag der Top-Kader sei zu gering ausgefallen und Synergien seien zu wenig genutzt worden. (APA, sda, 29.1.2024)