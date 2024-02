Tiny House ist für manche ein Reizwort, für andere eine tragische Konsequenz der in den vergangenen Jahren stark gestiegenen Immobilienpreise. Und für manche ist es der Inbegriff einer nachhaltigen Lebenseinstellung, mit der Ressourcen und Boden geschont werden. Und weil sich das Tiny House in den letzten zehn Jahren vom Kuriosum, das man aus den USA kannte, zu einer tatsächlichen Wohnalternative für Platzsparerinnen entwickelt hat, sind auch die Anbieter, die solche Häuser vorab fertigen und dann innerhalb kürzester Zeit vor Ort aufstellen, nur so aus dem Boden geschossen.

Allerdings ist es sogar bei kleinen Hütten in den letzten eineinhalb Jahren schwierig geworden, an eine Finanzierung zu kommen. Und auch leistbare Grundstücke für das Tiny House sind rar geworden.

Die kleinen Häuschen stehen heute häufig auf Baugrundstücken – oft auch zur Zwischennutzung, bis dort ein anderes Projekt entsteht. Carina Rebler/Wohnwagon

Das Unternehmen Wohnwagon ist schon seit vielen Jahren mit dabei. Es stellt in Gutenstein in Niederösterreich rund 50 Häuser pro Jahr her. Zielgruppe sind kinderlose Paare, "aber wir haben auch viele Anfragen von Jungfamilien", sagt Geschäftsführerin Theresa Mai. Seit kurzem hat Wohnwagon das Modell Clara im Angebot, in das Feedback und Erfahrungen von Kundinnen und Kunden geflossen sind.

So kommt Clara mit 50 Quadratmetern und eigenem Schlafzimmer daher. Ein weiterer Schlafbereich kann bei Bedarf abgetrennt werden. Auch der Eingangsbereich, in dem Jacken und Schuhe ausgezogen werden können, ohne dass man gleich mitten im Wohnraum steht, ist auf Kundenwunsch vergrößert worden. Und mehr Stauraum wird im Tiny House sowieso immer benötigt, "auch wenn viele anfangs Reduktionsträume haben und glauben, sie brauchen eh nichts mehr", sagt Mai.

Schatz, unser Tiny House ist da! Zwei bis drei Tage dauert es, bis es fixfertig vor Ort aufgebaut ist. Wohnwagon

Noch etwas hat man bei Wohnwagon in den letzten Jahren dazugelernt: Die Technik wurde bei Clara reduziert, etwa was die Regelungstechnik für die Heizung und die Photovoltaikanlage betrifft, um die Wartungskosten zu minimieren. Laut Prognosen würden Facharbeiter in Zukunft noch einmal deutlich teurer werden, sagt Mai, dafür wolle man sich rüsten.

In der Küche muss Platz sein und das Schlafzimmer ein eigener Raum, das sagen viele, die ein Tiny House haben. Wohnwagon

Auch wenn viele mit dieser Hoffnung an ihren Traum vom Tiny House herangehen: Ein Schnäppchen ist die Wohnform in der Regel nicht. Mit Vollholzküche vom Tischler, Bad und Photovoltaikanlage kostet Clara 220.000 Euro. Im Selbstbau gibt es das Haus ab 170.000 Euro. "Natürlich kriegt man Wohnraum auch für weniger Geld", sagt Mai, allerdings würden 80 Prozent der Kosten nach dem Einrichten durch Wartung und Energieeinsatz anfallen, darum müsse man sich jedes Gebäude über den gesamten Lebenszyklus anschauen. "Und da sind wir unschlagbar", ist Mai überzeugt.

Verzichten muss man auch bei einer Wohnfläche von 30 Quadratmetern auf nichts, ist Simone Kamleitner überzeugt. Me & me

Dass Grundstücke knapp sind, weiß auch die Grafikdesignerin Simone Kamleitner, die selbst fünf Jahre lang in einem Tiny House mit 27 Quadratmetern gelebt hat. Darum stellt sie aktuell mit ihrem Unternehmen Me & Me ein ganzes Mikrohausdorf auf einen 6000 Quadratmeter großen Pachtgrund in Schneegattern in Oberösterreich. Zwölf Mikrohäuser in Holzriegelbauweise sind hier geplant. Sie sind wahlweise 30, 50, 70 oder 90 Quadratmeter groß, Letztere sind für Familien konzipiert. Die Preise reichen von 170.000 bis 350.000 Euro. Die Hälfte der Häuser wurde bereits verkauft, drei sogar bezogen, alle mit 50 Quadratmetern oder mehr; "über die 30 Quadratmeter hat sich noch niemand drübergetraut", sagt Kamleitner.

Das kleinste Mikrohaus auf Pachtgrund kommt auf 170.000 Euro. me & me

Dabei müsse man nicht einmal bei einer Wohnfläche von 30 Quadratmetern auf etwas verzichten. Wichtig sei dafür aber eine ordentliche Planung und eine große Fensterfront. Die Wohnform passt für sie in die heutige Zeit: "Man muss ja nicht hundert Jahre in einem Haus wohnen", sagt Kamleiter, vielmehr könne man sich mit einem Tiny House besser an die aktuelle Lebenssituation anpassen. Und sei obendrein gezwungen, sich regelmäßig zu reduzieren und auszumisten.

In Oberösterreich entstehen zwölf kompakte Häuser auf Pachtgrund. me & me

Auch das Kärntner Unternehmen Riwo House hat seit vielen Jahren Tiny Houses im Angebot – anfangs richtete man sich damit an Campingplätze, mittlerweile gehören zum Kundinnenkreis auch Privatpersonen, die in den Häusern ganzjährig wohnen möchten. Im Schnitt liegt die Wohngröße bei 36 Quadratmetern, wichtig sei bei den kleinen Häusern eine gute Isolierung, damit es im Sommer nicht zu heiß wird, sagt Geschäftsführer Mario Schwagerle, aber auch die Funktionalität. Besucherinnen und Besucher seines Showrooms seien immer "überrascht, wie viel man auf 36 Quadratmetern unterbringt".

Bei Riwo House in Kärnten werden Einfamilienhäuser für Private und Campingplätze verkauft. RIWO Immobilien GmbH

Die Nachfrage sei derzeit enorm. Fünf bis zehn Anfragen bekommt Schwagerle pro Tag. Der Haken: Oft bleibe es bei den Anfragen. Rund 70.000 Euro kostet ein 36-Quadratmeter-Haus bei ihm. Das können sich viele dann doch nicht leisten. So bleibt der Traum vom Tiny House für manche am Ende – ein Träumchen. (Franziska Zoidl, 1.2.2024)