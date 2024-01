Satellitenaufnahme des US-Militärstützpunkts Tower 22. via REUTERS/PLANET LABS PBC

Am Tag nach dem tödlichen Angriff auf einen US-Stützpunkt im Nordosten Jordaniens rauchten in Washington die Köpfe. Einmal mehr müssen sich die USA auf eine heikle Gratwanderung begeben: Wie soll man auf die Attacke vom Sonntag reagieren, ohne die Gefahr eines Flächenbrands im Nahen Osten noch weiter zu erhöhen? Das war am Montag die zentrale Frage in der politischen Debatte und in den Analysen der US-Medien.

Am Sonntagabend hatte eine Kampfdrohne auf der US-Basis Tower 22 in unmittelbarer Nähe der jordanischen Grenzen zu Syrien und zum Irak drei US-Soldaten getötet. Mindestens 34 Personen wurden bei dem Angriff verletzt. Bereits kurze Zeit später erklärte Präsident Joe Biden, der sich gerade auf Vorwahlkampftour im Bundesstaat South Carolina befand, dass die USA auf den Angriff reagieren würden – eine Aussage, die er später noch häufig wiederholen sollte.

Über das Wie allerdings herrschte vorerst Unklarheit. Das war auch am Montag nicht anders, als Biden unmissverständlich mit Vergeltung drohte. Der Anschlag sei "von radikalen, vom Iran unterstützten militanten Gruppen" verübt worden, die in Syrien und im Irak operierten, erklärte er. Man werde "alle Verantwortlichen zur Rechenschaft ziehen – zu einem Zeitpunkt und in einer Weise, die wir wählen".

Sorge vor Eskalation

Die Formulierung lässt verschiedene Rückschlüsse zu. Zum einen wollen sich die USA nicht vom Iran oder von mit ihm verbündeten Milizen Tempo und Zeitpunkt ihrer militärischen Aktionen diktieren lassen. Auch dass man in Washington noch mehr Fakten zu dem Angriff zusammentragen wolle, räumte Biden offen ein. Gleichzeitig schwingt aber auch die Sorge vor einer weiteren Eskalation des Konflikts mit, die zu einer direkten Konfrontation mit Teheran führen könnte.

WSJ / DER STANDARD

Schon die Benennung der Verantwortlichen erweist sich als schwierig. Zwar beanspruchten proiranische Milizen die Tat für sich, der Iran selbst bestritt allerdings eine Beteiligung. Ein Sprecher der iranischen Vertretung bei den Vereinten Nationen erklärte, sein Land habe nichts mit dem Angriff vom Sonntag zu tun. Vielmehr sei der Konflikt "mit Widerstandsgruppen im Irak und in Syrien" vom US-Militär selbst initiiert worden, und dabei gebe es "reziproke Operationen" beider Seiten.

Die Wortmeldungen zu eventuellen Vergeltungsschlägen der USA reichten von Angriffen auf paramilitärische iranische Strukturen in Syrien, im Irak und im Jemen bis zu Attacken auf iranische Schiffe oder auf mit Teheran verbündete Milizen. Wie auch immer: Der Druck auf Biden ist groß. Zum ersten Mal seit Ausbruch des Gaza-Kriegs infolge der Terrorattacke der radikalislamischen Hamas gegen Israel am 7. Oktober wurden US-Soldaten durch einen feindlichen Angriff getötet. Gerade vor der im November anstehenden Präsidentenwahl, bei der sich Biden um eine zweite Amtszeit bemüht, ist das Stoff für Angriffe der Opposition.

Republikaner setzen Biden unter Druck

Für die Republikaner ist der Angriff ein Beweis für das angebliche Versagen des Präsidenten im Nahen Osten. "Die einzige Antwort auf derlei Angriffe muss eine verheerende militärische Vergeltung gegen Irans terroristische Kräfte sein", erklärte etwa der republikanische Senator Tom Cotton. Alles andere würde Joe Biden "als Feigling bestätigen". In dieselbe Kerbe schlug der Minderheitsführer der Republikaner im US-Senat, Mitch McConnell. Bidens Untätigkeit ermutige die Feinde der Vereinigten Staaten im Nahen Osten: "Es ist an der Zeit, diese Aggression ernst zu nehmen, bevor weitere tapfere Amerikaner ihr Leben verlieren".

Beide bezogen sich dabei auch auf ähnliche Vorfälle in der Vergangenheit, bei denen allerdings keine Soldaten ums Leben gekommen waren. Proiranische Milizen haben seit Mitte Oktober mehr als 160 Angriffe auf US-Militärstützpunkte im Irak und in Syrien verübt. Dutzende US-Soldaten wurden dabei verletzt.

Indes mahnte Seth Moulton, demokratischer Abgeordneter aus Massachusetts und Mitglied im Verteidigungsausschuss der Repräsentantenhauses, laut einem Bericht des "Wall Street Journal" implizit zur Vorsicht: Auf der ganzen Welt gebe es Feinde, die ein Interesse daran hätten, dass sich die USA im Nahen Osten in einen neuen Konflikt manövrieren. (Gerald Schubert, 29.1.2024)