Es ist erstaunlich, wie wenig man über die ikonischste aller Haiarten mit Sicherheit weiß. Die meisten Erkenntnisse über den Weißen Hai (Carcharodon carcharias) stammen von anatomischen Untersuchungen gefangener oder angeschwemmter Exemplare. Über das Sozialleben und die Fortpflanzung der größten Raubfischart aller Ozeane sagt das kaum etwas aus, und auch die seltenen Verhaltensbeobachtungen füllen nur gewisse Lücken im Gesamtbild.

Unbekanntes Geschlechtsleben

Besonders ihre Fortpflanzung blieb bisher sehr rätselhaft. So ging man früher etwa davon aus, dass Weiße Haie ihre Geschlechtsreife mit etwa 15 Jahren erreichen. Mittlerweile vermutet man jedoch, dass diese Fische weitaus länger brauchen und vielleicht erst rund um das 30. Lebensjahr für Nachkommen sorgen. Immerhin scheint klar, dass Weiße Haie ihre Babys lebend zur Welt bringen.

Das weiß man unter anderem von "schwangeren" Weißen Haien, in deren Bäuchen man geburtsreife Embryonen von einem bis eineinhalb Meter Länge entdeckte. Über die Jungtiere nach der Geburt ist dagegen praktisch nichts bekannt. Das liegt insbesondere daran, dass bisher noch niemand wissentlich einen jungen Weißen Hai in freier Wildbahn gesehen hat.

Die Drohnenaufnahme von Carlos Gauna und Phillip Sternes zeigt einen rund 1,5 Meter langen Hai, der von einer milchigen Schicht bedeckt wird. Die Ähnlichkeit mit einem ausgewachsenen Weißen Hai ist augenfällig. Foto: Carlos Gauna/The Malibu Artist

Zufallsfund bei Santa Barbara

Doch zumindest das hat sich nun geändert: Der Tierfilmer Carlos Gauna und der Biologe Phillip Sternes von der University of California, Riverside, beobachteten am 9. Juli 2023 an der kalifornischen Küste einen kleinen weißen Hai, den sie als Baby-Carcharodon identifizierten. Das Tier geriet in der Nähe von Santa Barbara etwa 300 Meter vom Strand entfernt ins Blickfeld ihrer Drohnenkamera.

Der Weiße Hai ist Teil der Makrelenhai-Familie. Der Seitenzweig des Haistammbaums beherbergt fünf Arten, allesamt rasante und große Raubfische. Der Weiße Hai als König unter ihnen ist mit einer durchschnittlichen Länge von vier Metern anzutreffen, doch es gibt auch Berichte von über sechs Meter lange Exemplare. Weiß ist nur seine Bauchseite, die Flanken und die Oberseite erscheinen grau bis bräunlich und sind durch eine unregelmäßige Linie scharf abgegrenzt.

Trächtige Weibchen

Das von Gauna und Sternes gefilmte, etwa 1,5 Meter lange Individuum war dagegen vollständig milchig weiß. Was es damit auf sich hatte, will das Team bei einem genauen Studium der Aufnahmen herausgefunden haben. "Wir haben die Bilder vergrößert und ganz langsam abgespielt. Dabei haben wir festgestellt, dass sich die weiße Schicht beim Schwimmen vom Körper löste", berichtete Sternes. "Ich glaube, dass es sich um einen neugeborenen Weißen Hai handelt, der seine embryonale Haut abwirft."

Zwar räumen die Autoren in der im Fachjournal "Environmental Biology of Fishes" veröffentlichten Studie ein, dass es sich bei der sich lösenden weißen Schicht um eine Hautkrankheit handeln könnte. Doch Sternes und Gauna halten das für unwahrscheinlich. Dafür, dass man hier einen neugeborenen Weißen Hai vor sich habe, sprächen mehrere Indizien, sagten die Forscher: So sei in letzter Zeit eine große Zahl trächtiger Weißer Haie in der Gegend gesichtet worden. Gauna selbst hatte hatte sie in den Wochen vor der Jungtier-Beobachtung gefilmt.

Normalerweise sind Weiße Haie nur auf der Bauchseite weiß. Das macht sie für etwaige Beutetiere vor dem hellen Hintergrund der Wasseroberfläche nur schwer auszumachen. Foto: Getty Images/iStockphoto

Suche nach der Kinderstube

Auch die Größe und Form des Hais passe zu dem, was man über junge Weiße Haie weiß. "Meiner Meinung nach war dieser Hai wahrscheinlich nur wenige Stunden, vielleicht höchstens einen Tag alt", sagte Sternes. Die Wissenschafter betonen, dass man in den Gewässern vor der Küste Mittelkaliforniens schon seit langem eine Kinderstube des Weißen Hais vermutet hat. Wo genau sich diese befindet, ist allerdings unklar.

"Es gibt eine Menge hypothetische Gebiete, aber trotz des großen Interesses an diesen Haien hat noch niemand eine Geburt oder ein neugeborenes Jungtier in freier Wildbahn gesehen", so Sternes. Viele Fachleute glauben, dass Weiße Haie weiter draußen auf dem Meer geboren werden. Die Tatsache, dass dieses Jungtier so nah an der Küste gefilmt wurde, könnte von Bedeutung sein, so die Forscher.

Vom Aussterben bedroht

Für die Überlebenswahrscheinlichkeit dieser ikonischen Art wären küstennahe Kinderstuben freilich keine gute Nachricht, sind sie doch hier viel stärker dem Einfluss des Menschen ausgeliefert als weit draußen im Ozean. Als wäre das nicht genug, machen die späte Geschlechtsreife, die geringe Fortpflanzungsrate und das langsame Wachstum den Weißen Hai viel anfälliger als andere Haiarten.

"Es sind weitere Untersuchungen erforderlich, um zu bestätigen, dass diese Gewässer tatsächlich ein Brutgebiet für Weiße Haie sind. Sollte dies jedoch der Fall sein, würden wir uns wünschen, dass der Gesetzgeber eingreift und diese Gewässer schützt, damit die Weißen Haie weiterhin gedeihen können", meinte Sternes. (Thomas Bergmayr, 29.1.2024)