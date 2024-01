Auch die Beteiligungen der Signa in New York, wie jene am Chrysler Building (links im Bild), sollen versilbert werden. AFP/Angela Weiss

Beachtliche Zahlen hat der Insolvenzverwalter der Signa Holding, Christof Stapf, am Montag präsentiert. In einer Prüfungstagsatzung am Handelsgericht Wien präsentierte er den Gläubigerinnen und Gläubigern seinen zweiten Bericht über den Status quo im Insolvenzverfahren, einem Sanierungsverfahren, das mittlerweile ohne Eigenverwaltung stattfindet.

Laut seinem Bericht haben die Gläubiger inzwischen Forderungen in der Höhe von 8,6 Milliarden Euro angemeldet – wobei, um die Geschichte zu spoilern, der Insolvenzverwalter die allermeisten Forderungen vorläufig bestritten hat. Anerkannt hat er nur Forderungen in Höhe von 80,3 Millionen Euro, also weniger als ein Prozent.

"Aufgeblähte" Forderungen

Rund 5,1 Milliarden Euro der angemeldeten Forderungen entfallen auf Haftungsansprüche aus Garantie- und Patronatserklärungen und rund 1,6 Milliarden auf sogenannte Intercompany-Verbindlichkeiten, also solche, die innerhalb der Gruppe bestehen. Aus der Aussendung: "Ein Teil dieser Forderungen in relevanter Höhe führt zwar momentan zu einer Aufblähung der Forderungssumme, wird aber einer strengen Beurteilung nach erster Einschätzung voraussichtlich nicht standhalten. Intercompany-Forderungen wurden vom Insolvenzverwalter vollständig bestritten."

Etwas mehr als eine Milliarde der Forderungen wurde für Darlehen, 124 Millionen Euro für Schadenersatz- und 33 Millionen Euro für offene Honorare angemeldet. Auch sie seien größtenteils bestritten worden, so der Insolvenzverwalter. Die öffentliche Hand hat offene Abgabenforderungen von rund 940.000 Euro angemeldet, sie wurden fast zur Gänze bestritten.

Gläubiger reichten keine Unterlagen ein

Der Grund, warum er so hohe Beträge nicht anerkannt hat und nun einer genauen Prüfung unterziehen wird: Viele Forderungen wurden sehr knapp vor oder sogar nach Ablauf der Anmeldefrist angemeldet, ein Drittel sogar ohne jegliche Unterlagen, die die Ansprüche erklären könnten. Die Gläubiger werden ihre Dokumentationen, von denen sie ihre Forderungen ableiten, nun dem Gericht nachreichen müssen. Wer bestrittene Forderungen einklagen will, bekommt dafür zwei Monate Zeit. Parallel dazu prüft der Insolvenzverwalter diese von ihm vorerst bestrittenen Forderungen noch einmal ganz genau – sollte er zum Schluss kommen, dass sie doch zu Recht bestehen, wird er die Bestreitung rückgängig machen.

Was noch geschehen ist seit der Insolvenzeröffnung im Dezember, darüber gibt sich der Masseverwalter in der Aussendung eher zugeknöpft: Von den drei Millionen Euro, die Signa-Gründer René Benko versprochen hat, seien zwei bereits geflossen. Wie DER STANDARD erfahren hat, kam die zweite von drei Tranchen im Dezember von dritter Seite, die letzte Rate von Benkos Zuschussgarantie soll diese Woche fließen, avisiert wurde sie ebenfalls von dritter Seite.

Anfang März gibt die Signa Holding ihren Firmensitz im Palais Harrach zurück, weitere Verwertungen und Verkäufe seien im Gange. So laufen Gespräche über den Verkauf der Signa-Anteile an der "Krone" und anderen Medien ebenso wie über jene an der US-Sparte Signa RFR US Selection AG, deren berühmtester Vermögenswert ein Anteil am New Yorker Chrysler Building ist.

Fortführung bis Ende April

Parallel dazu wird an einem mittelfristigen Finanzierungsplan getüftelt, mehrere Deals aus dem Jahr vor der Insolvenzeröffnung werden auf ihre Anfechtbarkeit abgeklopft. Die laufenden Schiedsklagen von Mubadala auf 713 Millionen Euro und von Al Miqab Capital (Katar) will die Signa Holding unterbrechen lassen.

Die nächste Prüfungstagsatzung ist dann Ende April – Stapf geht davon aus, dass die Signa-Dachgesellschaft dank weiteren Verwertungserlösen bis dahin fortgeführt werden kann. (Renate Graber, 29.1.2024)