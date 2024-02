Neue Chips, neues Betriebssystem, und der Running Gag, am Mac könne man gar nicht spielen, gehört endlich der Vergangenheit an

"Baldur's Gate 3" auf dem Business-Trip spielen? Geht ab jetzt. STANDARD, aam

"Na, spielst du noch immer Photoshop am Mac?" Menschen mit Apple-Hardware mussten sich in den vergangenen Dekaden viel anhören, wenn sie nicht ausschließlich auf ihrem Macbook arbeiten, sondern auch ein wenig spielen wollten. Diese Zeiten sind nun endgültig vorbei. Noch immer ist die Spieleauswahl nicht so umfangreich wie auf anderen Plattformen, die neuen M-Chips von Apple und das neue Betriebssystem Sonoma lassen die dummen Sprüche von früher allerdings zunehmend verblassen.

Wir haben uns ein paar aktuelle Games angesehen und getestet, wie brauchbar beispielsweise ein aktuelles Macbook Pro mit M3-Chip für Games wie "Baldur's Gate 3", "Resident Evil 4" oder "Lies of P" geeignet ist. Außerdem schauen wir, wie Mac-freundlich die kommenden Monate am Spielemarkt sein werden.

Lüfter auf Hochtouren

"Baldur's Gate 3" war das Spiel des Jahres 2023. Grund genug, es via Steam auf dem Macbook zu installieren und die Auflösung auf das Maximum zu drehen. Der Lüfter bläst, die Hitze steigt – aber das Spiel läuft flüssig, auch mit angeschlossenem externem Monitor. Mit angeschlossener Maus spielt man tatsächlich einen aktuellen Blockbuster auf einem Mac, ohne Qualitätseinbußen hinnehmen zu müssen. Zumindest keine nachhaltigen. Mit der "Auto Detect"-Funktion des Spiels stellt das Rollenspiel viele Details auf "Medium" und nicht auf "Ultra", wie das bei einem Gaming-PC der Fall wäre. Aber diesen Vergleich sollte man wohl auch nicht ziehen. Es geht darum, aktuelle Games in ansprechender Qualität genießen zu können, nicht darum, einen 2.000-Euro-Rechner auszustechen, der allein auf Spiele optimiert ist.

Diverse Einstellungen, auch die Auflösung, sind standardmäßig nicht auf das Maximum gestellt. Ein paar Dinge lassen sich trotzdem noch nach oben schrauben, wenn man dafür ein paar Bilder pro Sekunde weniger akzeptiert. Larian Games

Dieses Experiment wurde einige Male wiederholt, etwa mit "Lies of P" oder "Resident Evil 4". Alles lief ohne Probleme eindrucksvoll stabil. Aber woran liegt das, dass die Macbooks mit der neuen Chip-Generation so gut mit Spielen können?

Tatsächlich liegt das vor allem an der schieren Power der M-Familie, die im Hause Apple seit ein paar Jahren produziert wird. Nicht nur haben die Geräte in Sachen Alltagstauglichkeit und in Sachen Akkulaufzeit und Performance zugelegt, die Chips stemmen sogar hardwarehungrige Computerspiele der Gegenwart. Mit dem M3 kamen sogar ein paar Features hinzu, etwa dynamisches Caching oder Hardware-beschleunigtes Raytracing. Im September 2023 hat Apple zudem das aktuelle Betriebssystem Sonoma veröffentlicht, das über einen eigenen Spielmodus verfügt.

Dieser ist nicht in den Einstellungen zu finden, sondern sorgt softwareseitig dafür, dass Computerspiele nach Aktivierung sowohl von der CPU als auch von der GPU oberste Priorität erhalten. Auch die Bluetooth-Abtastrate wird deutlich erhöht, um etwa kabellose Controller oder Kopfhörer latenzfreier nutzen zu können. Die Verbindung mit solcher Hardware bedarf mittlerweile auch kaum noch einer Erläuterung. Bluetooth-Gerät in den Verbindungsmodus versetzen, und schon taucht die Hardware in den Bluetooth-Settings des Macs auf.

Raytracing und dynamisches Caching Firmen werfen gern mit Fachbegriffen um sich, aber in diesem Fall sind es tatsächlich relevante Begriffe, die Apple hier benutzt, um die Spiele-Kompatibilität ihrer Geräte zu unterstreichen. So dient Dynamic Caching, unterstützt ab M3, dazu, den Chip wissen zu lassen, wie viel Speicher eine bestimmte Aufgabe genau benötigt. Damit verhindert man, dass unnötige Ressourcen gebunden werden. Damit wird die durchschnittliche Auslastung der GPU drastisch erhöht, was die Leistung für anspruchsvolle Anwendungen und Spiele deutlich steigert. Raytracing simuliert Beleuchtung, Schatten und Spiegelungen so, dass sie wie sie im echten Leben aussehen. Als Grafik-Technologie ermöglicht Raytracing die flüssige Simulation von Lichteffekten. Ein Algorithmus sendet hierzu Strahlen in einer 3D-Grafik aus, verfolgt die Strahlenpfade und berechnet ein realistisches Beleuchtungsmodell. Seit 2018 wird diese Technologie genutzt, um Spiele besser aussehen zu lassen. Grafikkartenhersteller wie Nvidia bezeichnen sogar manche ihrer Grafikkarten mit dem Zusatz RTX, was für Raytracing steht.

Hauptsache M

Natürlich unterscheiden sich die verschiedenen Generationen des M-Chips sehr wohl voneinander. Laut diversen Benchmark-Tests einschlägiger Seiten schneidet der M2 Ultra aktuell am besten ab. Dahinter kommen M1 Ultra, M3 Max, M2 Max und M1 Max. Dann kommt die Pro-Reihe und danach die Standard-M-Chips. Um einen Größenvergleich zu haben, wurden mehrfach etwa die Bilder pro Sekunde in hardwarehungrigen Spielen verglichen. Dabei befindet man sich bei der Ultra-Reihe bei über 100 Bildern pro Sekunde, bei den Max-Versionen zwischen 79 und 100, bei den Pros bei etwa 40 und bei den normalen unter 25.

In unserem Fall testen wir mit einem Standard-M3 mit 16 GB Ram. Während man auf dem Max-Chip ohne Probleme alles auf Maximum stellen kann, ist auf dem Standard-M3 meist zu empfehlen, die Grafikeinstellungen auf Mittel zu lassen. Das hat sich bei den bereits erwähnten Spielen bewährt, um ein möglichst flüssiges Spielerlebnis zu haben.

Während diverse Games, darunter auch "Baldur's Gate 3", "Lies of P" oder zuletzt "Death Stranding", für M-Chips optimiert wurden, gibt es natürlich noch die Gaming-Welt außerhalb des App-Stores. Ein praktisches Beispiel wäre "Cyberpunk 2077", das mit seinem Update im Vorjahr erneut die Charts erklimmen konnte. Dieses Spiel verzichtet aktuell auf eine Mac-Version oder jegliche Optimierungen. Pfiffige und ambitionierte Spieler können sich dank des im Vorjahr veröffentlichten Game Porting Toolkit die Spiele trotzdem auf den Mac laden und spielen.

Eigentlich für Entwickler und die Portierung von Spielen auf den Mac gedacht, kann man mit "Metal" auch Windows-Spiele auf dem Mac spielen. So bekommt man etwa Zugang zu Blockbustern wie "Diablo IV", "Elden Ring" oder "Hogwarts Legacy". Den Prozess, wie man via dieses Werkzeug Spiele à la "Cyberpunk 2077" auf dem Mac zum Laufen bekommt, kann man an anderer Stelle nachlesen. Es ist nicht wirklich kompliziert, aber grundsätzlich auch nicht empfehlenswert. Zwar ist die Performance unter den Gegebenheiten, dass hier eine komplexe Nachbildung einer typischen Windows-Umgebung geschaffen werden muss, beeindruckend, dennoch muss man mit Performance-Einbußen von 20 bis 70 Prozent rechnen. Wie gesagt ist "Metal" primär für Entwickler gedacht, nicht für Endkonsumenten.

"Cyberpunk 2077" gibt es derzeit noch nicht für Mac optimiert. Hier kommt man nur über Umwege zum Spielen. CD Projekt Red

Die Sache mit dem Geld

Jetzt kann man natürlich groß reden und sagen, kauf dir ein Macbook Pro mit 16 Zoll und M3 Max Chip, um Spiele bestmöglich genießen zu können. Dass wir hier in der maximalen Ausführung von einem 5.000-Euro-Laptop reden, sollte deshalb zumindest einmal erwähnt werden. Das hier im Test verwendete Macbook Pro 14 Zoll, ein Terabyte SSD und 16 GB Arbeitsspeicher kommt auf knapp 2.500 Euro, was auch schon sehr viel Geld ist, aber in der Mac-Welt zumindest nicht unüblich. Wer es nicht portabel braucht, der kann auch auf einen stationären iMac zurückgreifen. Auch diese gibt es bereits mit M3-Chip, allerdings bewegt man sich auch hier knapp über 2.000 Euro, wenn man nicht gerade zur günstigsten Version greift.

Fazit

Gaming am Mac ist erwachsen geworden. Zwar hinkt der Vergleich mit dezidierter Gaming-Hardware weiterhin, dennoch ist man mit der M-Reihe einen deutlichen Schritt nach vorn gegangen. So mancher Entwickler, egal ob Capcom oder Kojima Productions, zeigt sich offenbar interessiert am neuen Markt. Im März sollen zudem auch Macbook-Air-Modelle mit M-Unterstützung erscheinen, was die Kundschaft weiter verbreitern könnte.

Dank der guten Kompatibilität mit Bluetooth-Hardware, des starken Akkus und der neuen Rechenleistung ist es aktuell vor allem ein gutes Zusatzargument, bei einem neuen Mac – den man sich ohnehin gekauft hätte – auf die etwas stärkere Version zu setzen, sollte man an Gaming interessiert sein. Dass die Auswahl aufgrund der neuen Werkzeuge künftig größer wird, darf vermutet werden. In den Keynotes nimmt das Thema Gaming bei Apple einen immer prominenteren Spot ein. Hinzu kommt, dass der hauseigene Service "Apple Arcade" ebenfalls ein wichtiges Standbein für das US-Unternehmen geworden ist. Die Chancen, künftig mehr als Photoshop spielen zu können, stehen also gut. (Alexander Amon, 3.2.2024)