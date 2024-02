Der außergewöhnliche Fund ist inzwischen in einem Museum ausgestellt. Norton Disney History and Archaeology Group

Auf den ersten Blick sieht es ein wenig aus wie ein Fußball, doch der Eindruck täuscht. Zwar sind auch Fußbälle aus regelmäßigen Vielecken zusammengesetzt (was die bekannte Fußballweisheit, wonach der Ball rund und das Tor eckig sei, ad absurdum führt), doch Fußbälle bestehen aus Sechsecken und Fünfecken. Das hier vorliegende Objekt ist hingegen ein Dodekaeder, in Rollenspielkreisen als "zwölfseitiger Würfel" bekannt, der nur aus Fünfecken besteht und damit zu den platonischen Körpern gezählt wird. Diese fünf Körper sind aus identischen, regelmäßigen Vielecken aufgebaut und begeistern durch eine Fülle verblüffender mathematischer Eigenschaften.

Amateurarchäologie

Das letzten Sommer im englischen Lincolnshire nahe der Ortschaft Norton Disney gefundene Objekt hat etwa acht Zentimeter Durchmesser und ein Gewicht von einem Viertelkilogramm. Gefertigt ist es aus Kupfer, mit Anteilen von Zinn und etwa einem Fünftel Blei. Sein Alter wird auf 1.700 Jahre geschätzt.

Der Fund gelang einem Team von Amateurinnen und Amateuren im Rahmen einer einzelnen Grabungswoche im Sommer 2023. Die "Norton Disney History and Archaeology Group" wurde 2018 von Anrainern gegründet, als ein Bauprojekt die Überreste einer römischen Villa bedrohte. Nach und nach wagte man sich an immer größere Projekte.

Das Team aus Freiwilligen am Tag der Entdeckung des Objekts im Jahr 2023. Norton Disney History and Archaeology Group

Diesmal legte das Team eine römische Baugrube frei. Anfangs fand man Tonscherben, aber keine Hinweise auf Metallobjekte, bis der Überraschungsfund gelang. Früher waren in der Gegend bereits Münzen und Broschen gefunden worden. Dieser Fundort ist bedeutsam, weil anzunehmen ist, dass das wertvolle Objekt dort absichtlich platziert wurde, sagt das Team.

Zweck unklar

Etwa 130 ähnliche Dodekaeder sind aus römischer Zeit bekannt, 32 davon wurden in Großbritannien gefunden. Da sie in zeitgenössischen Texten nicht erwähnt werden und keinerlei Beschriftung tragen, ist ihr Zweck bislang ein Rätsel.

Sie sind ungewöhnlich exakt gearbeitet, bis auf die unterschiedlich großen Löcher, sodass eine Funktion als Messgerät diskutiert wurde. Das ist laut den Forschenden, die das aktuelle Exemplar entdeckten, aber unwahrscheinlich. Dagegen spricht auch, dass die Gegenstände alle verschieden groß sind.

Der in Lincolnshire gefundene Dodekaeder ist etwa so groß wie eine Grapefruit und außergewöhnlich gut erhalten. Lincolnshire County Council, CC BY 2.0 Deed https://creativecommons.org/licenses/by/2.0/

Der gute Erhaltungsgrad lässt weitere Rückschlüsse zu. So spricht das Fehlen von Gebrauchsspuren gegen eine früher vermutete Verwendung beim Weben. Plausibler erscheint ein religiöser Hintergrund. Hier könnten römische Verbote magischer Praktiken, die mit dem Aufstreben des Christentums eingeführt wurden, eine Erklärung für die fehlenden Aufzeichnungen darstellen.

Funde außerhalb des Römischen Reichs sind ebenso mysteriös. Sehr ähnliche Objekte, inklusive der Löcher und Zäpfchen an den Ecken, wurden in Vietnam und Myanmar ausgegraben, allerdings kleiner und in Gold ausgeführt.

Weitere Forschungen

Für dieses Jahr sind weitere Grabungen geplant, für die das Team noch Spenden sammelt. Vielleicht lässt sich ein Hinweis auf die Bedeutung des sonderbaren Objekts finden. Eine der Theorien hält sie für Kinderspielzeuge, eine Verwendung als Fußball ist, nicht zuletzt aufgrund fehlender Gebrauchsspuren, eher auszuschließen. (Reinhard Kleindl, 4.2.2024)