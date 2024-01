Wien - Mit den von ihm produzierten Formaten ist wohl schon fast jeder in Kontakt gekommen. Bei "Universum", "Seitenblicke", "Taxi Orange" oder auch "Frisch gekocht" war Rudolf Klingohr mit seiner Produktionsfirma Interspot Film involviert. Für seine Arbeit wurde der auch als "Purzl" bekannte leidenschaftliche TV- und Filmproduzent vielfach ausgezeichnet. Am Dienstag (30. Jänner) feiert er seinen 80. Geburtstag.

Rudolf Klingohr in der Servus TV-Doku "Purzl Klingohr - Eine österreichische Fernsehlegende", zu sehen am Mittwoch um 21.15 Uhr. Foto: Philipp Carl Riedl / ServusTV

Bevor Klingohr eine der größten TV- und Filmproduktionsfirmen des Landes gründen sollte, besuchte er, 1944 in Wien geboren, eine Textilschule. Dort wurde er von einer Mitschülerin "Purzi" genannt. Mit Eintritt ins Erwachsenenleben wurde daraus "Purzl". Zur Filmakademie zog es ihn nur, weil ein Freund dort aufgenommen werden wollte. Für das Studium in der Sparte Kamera und Produktion war er aber nur selten auf der Akademie anzutreffen. Viel lieber lernte er aus der Praxis und trug etwa als Assistent beim Dreh von "Sound of Music" die Materialkassetten vom Studio in die Dunkelkammer, wie er vor mehreren Jahren in einem "Kurier"-Interview schilderte. Auch einen eigenen Film namens "Sprung über die Sonne" (1963) dreht er schon bald.

Von "Universum" bis "Seitenblicke"

Frisch von der Filmakademie fing er als Kameramann an, Werbespots zu drehen. Glücklich machte ihn das aber nicht. Als Mittzwanziger gründete er im Jahr 1969 die Interspot Film und entdeckte bald Dokumentationen für sich. Seine erste Doku für den ORF trug den Titel "Das Ende der Hirten" und thematisierte eine Dürrekatastrophe in der Sahara. Bekanntheit verschaffte ihm ein 45-Minüter über die Stubenfliege, der sich auch im Ausland gut verkaufte.

Auf das Konto der Interspot Film gehen etwa etliche Ausgaben der Naturdokureihe "Universum", die "Hansi Hinterseer Show", "Frisch gekocht", "Taxi Orange" oder auch seit 1997 die bekannteste Societysendung des Landes in Form der "Seitenblicke". Für "Universum" investierte Klingohr eigenes Geld, um die Qualität zu steigern. Das sollte sich auszahlen, sind die vielfach prämierten Naturdokus doch weiterhin ein Publikumsmagnet und erhielt er dafür im Jahr 2000 den Professorentitel verliehen. 2004 wurde er mit dem Goldenen Ehrenzeichen für Verdienste um das Land Wien ausgezeichnet. Auch ist Klingohr mehrfacher Romy-Preisträger - u.a. für sein Lebenswerk.

2012 übergab er die Interspot Film an seine Söhne Niki und Nils. Untätig war er seitdem aber nicht. So schuf er eine neue Produktionsfirma namens "TV & More", die etwa auf Dokumentationen zu Otto Wagner, Adolf Loos, Wiens erstem Hochhaus und Bugholzmöbeln verweisen kann.

ServusTV würdigt Klingohr am Mittwoch um 21.15 Uhr mit einem Porträt. In "Purzl Klingohr - Eine österreichische Fernsehlegende" kommen Familie, langjährige Weggefährten wie Robert Palfrader und enge Freunde wie Christian Ludwig Attersee zu Wort. Neben einem sehr persönlichen Einblick in sein Leben werde auch durch die Geschichte der österreichischen Fernsehunterhaltung geführt, so die Ankündigung. (APA, 29.1.2024)