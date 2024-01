Wien – Ein Bruttowerbevolumen in der Höhe von 4,67 Milliarden Euro und ein marginales Plus von 0,3 Prozent in Relation zum Vorjahr: So sieht die Werbebilanz des Jahres 2023 aus, das errechnete Werbebeobachter Focus. Es handelt sich dabei um die Bruttoausgaben in klassischen Medien. Mit den Bereichen Sponsoring und Direct Marketing betrug das Werbevolumen in Österreich insgesamt 6,65 Milliarden Euro, so Focus.

Der Konzern Rewe mit seiner Marke Billa investiert in Österreich am meisten in Werbung. Christoph Hardt via www.imago-im

Zu den Gewinnern des Jahres 2023 zählen laut Focus die Kinowerbung mit einem Plus von rund 20 Prozent sowie Online mit einem Wachstum von zehn Prozent. Neben den Zuwächsen der internationalen Digitalkanäle konnte auch die klassische Onlinewerbung um mehr als acht Prozent zulegen. Dem gegenüber stehen die leichten Verluste im Bereich Print, wobei die Gattung der Illustrierten/Magazine die stärksten Einbußen hinnehmen muss.

Print erreichte im Jahr 2023 einen Werbeanteil von 37,6 Prozent und rangiert damit vor Fernsehen (29,2) und Online (20,2) an erster Stelle. Radio liegt mit 6,3 Prozent auf Rang vier. Die Top-Werber kommen aus dem Handelsbereich, wobei Rewe vor Lutz und Spar liegt. (red, 29.1.2024)