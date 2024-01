Außerdem der ORF-"Report", die Skispringer-Komödie "Eddie the Eagle" und die Doku "Wieviel Zeit bleibt der Welt"

19.40 REPORTAGE

Re: 19-Jährige fordert Orbán heraus Ein an die ungarische Regierung gerichteter, obszöner Slam, den Lili Pankotai auf einer großen Demonstration vorgetragen hat, machte die 19-Jährige zur Galionsfigur der Proteste – und zum Hassobjekt vieler Fidesz-Anhänger. Die Reportage begleitet Lili, zwei weitere Schüler und eine Lehrerin bei ihrem Kampf für eine bessere Bildung. Bis 20.15, Arte

Will für eine bessere Zukunft kämpfen, auch wenn sie dabei viel riskiert: Lili Pankotai in "Re: 19-Jährige fordert Orbán heraus", Arte, 19.40 Uhr. © Jan Mammay

20.15 KOMÖDIE

Eddie the Eagle – Alles ist möglich (GB/USA/D 2016, Dexter Fletcher) Mit seinen ungelenken Sprüngen von der Skischanze hielt "Eddie" Edwards die Welt in Atem. Die Komödie zeichnet mit viel Empathie das Porträt eines Exzentrikers, der niemals aufgibt. Bis 22.30, Kabel 1

20.15 DOKUMENTATION

USA gegen Hitler – Wie ein Spion den Nazis den Krieg erklärte Die Dokumentation erzählt mit Archivmaterial und Reenactments die Geschichte des britischen Geheimagenten William Stephenson, der die USA an der Seite Großbritanniens in den Zweiten Weltkrieg trieb. Bis 21.50, Arte

21.05 MAGAZIN

Report Themen bei Susanne Schnabl sind Karl Nehammers Kanzlerrede, die Allianz gegen Rechtsextreme und die Erfolgsrezepte des Salburger KPÖ-Spitzenkandidaten Kay-Michael Dankl. Im Studio zu Gast ist Sozial- und Gesundheitsminister Johannes Rauch von den Grünen.

Bis 22.00, ORF 2

21.55 TALK

Willkommen Österreich TV-Gesundheitsexperte Siegfried Meryn, die Schriftstellerin Stefanie Sargnagel und die Sängerin Christiane Rösinger sind zu Gast bei Stermann & Grissemann. Bis 22.55, ORF 1

22.35 DOKUMENTATION

Kreuz und quer: Wie viel Zeit bleibt der Welt (1–2/2) Erzählt wird von der "Doomsday Clock", die mit wissenschaftlichen Daten eine Uhrzeit in Relation zum nicht reparierbaren Ende der Menschheit darstellt. Die Kernidee ähnelt der Idee der religiös-apokalyptischen Literatur: Wissenschaftliche Daten stellen eine Uhrzeit in Relation zum nicht reparierbaren Ende der Menschheit und der Welt dar, aus der wir erkennen sollen, wie nah wir uns an dieses Ende gebracht haben. Bis 0.05, ORF 2