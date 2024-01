Anna Calvi verantwortet die Musik der Serie "Peaky Blinders", der Score von Staffel 5 und 6 ist jetzt erschienen. APA/GEORG HOCHMUTH

Future Islands – People Who Aren't There Anymore

Future Islands ist eine der besten 1980er-Jahre-Bands, die es in den 1980ern nicht gegeben hat. Der vom Synthie unterwanderte Pop der in ihren Karohemden eher grobschlächtig statt berufsleptosom daherkommenden Amis besitzt die Hingabe und die Melodien, die große Popmomente ausmachen. Ihr eben erschienenes Album People Who Aren't There Anymore ist voller morbider Euphorie, behandelt das Festhalten an Glücksmomenten und das Überwinden der restlichen. Die dafür aufgebrachte Leidenschaft paart sich mit gekonntem Handwerk zu einem rundum gelungenen Werk.

Future Islands - 'The Tower' (Official Video)

Torres – What an Enormous Room

Mackenzie Ruth Scott steht mit dem Künstlernamen Torres auf der Bühne. Die aus einem christlich-konservativen Haushalt stammende US-Musikerin trägt diese Last tapfer, viele ihrer Songs klingen nach einer Bewältigungskunst wider die unerträgliche Schuld, die ihr aufgebürdet wird. Mittels eines Synthie-lastigen Indie-Rock-Modells gibt sie sich renitent und emanzipiert, aber das Leben hält ja nicht nur Aberglauben bereit. Beziehungen sind als Herausforderung ebenso Thema, die Musik auf What an Enormous Room dazu eingängig bockig und bockig eingängig, immer lebensnah.

TORRES - Collect (Official Music Video)

Anna Calvi – Peaky Blinders 5 & 6

Die historische Gangster-Serie Peaky Blinders bei Netflix köderte Musikfans schon mit Nick Caves Titelmelodie von Red Right Hand. Der oft Blues-lastige Score verstärkt die düstere Stimmung, er stammt von Stars wie PJ Harvey, den White Stripes und anderen Schattenfürsten. Für Staffel fünf und sechs übernahm Anna Calvi die musikalische Regie, die Stücke liegen nun gesammelt vor, sind atmosphärereiche Nachtfahrten, bestehend aus Flüstergesang, Hall auf der Gitarre und schmerzensreich gerissenen Saiten. Das funktioniert auch mit ohne Fernsehen ziemlich gut. (Karl Fluch, 30.1.2024)