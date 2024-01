Eine geschlossene Filiale der Commerzialbank Mattersburg. APA/ROBERT JAEGER

Wien – Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) erhebt in der Causa Commerzialbank Mattersburg Anklage gegen Ex-Chef Martin Pucher und seine Vorstandskollegin Franziska Klikovits. Sie wirft ihnen unter anderem Veruntreuung, Untreue und betrügerische Krida vor. Angeklagt sind zudem drei Unternehmer, die Scheinrechnungen gestellt und Millionensummen bekommen haben sollen. Der Gesamtschaden soll 70 Millionen Euro betragen. Das alles hat die WKStA am Montagnachmittag in einer Aussendung bekannt gegeben.

Pucher und Klikovits haben, wie berichtet, gestanden, seit Jahrzehnten vor allem Kreditkunden erfunden und Bilanzen aufgeblasen zu haben. Für alle Angeklagten gilt die Unschuldsvermutung.

Die Bank ist im Sommer 2020 mit einem großen Knall zusammengebrochen. Davor hatten die Bankenaufseher von FMAund OeNB eine Vor-Ort-Prüfung durchgeführt, zudem hatte ein Whistleblower wertvolle Tipps gegeben. Die Aufsicht entzog der Bank die Lizenz, sie ging in der Folge mit Passiva von rund 800 Millionen Euro in Konkurs. Weitreichende Ermittlungen waren die Folge. Auch diese Anklage ist noch nicht alles: Die WKStA ermittelt weiter gegen 35 Beschuldigte, davon neun Verbände. (gra)