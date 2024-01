Endlich! Heinz Hoenig darf wieder zur Dschungelprüfung, der Schauspieler war ja zuvor wegen gesundheitlicher Gründe gesperrt. Welches Sternemenü wurde ihm und seinen Mitessern Fabio und Mike kredenzt? Köstliches Eisvariationen auf Fliegenlarven, tausendjährigen Eiern, Po-kolade und die Geschmacksrichtung Stierhoden. Zum Nachspülen gabs dann noch Milchshakes aus Mäuseschwänzen. Yummy. Die Feinschmecker holten sieben von neun Sternen.

Die Eisbrecher und Prüflinge Heinz, Fabio und Mike. Foto: RTL

Männliche Rollenbilder

Auch zwischen Tim und Mike ging es ans Eingemachte. Nämlich um Beziehungen, "auf was für eine Art Frau stehst du eigentlich und bist du gerade auf der Suche?" will Tim von Mike wissen. "Bad Boy" Mike glaubt nicht daran, immer mit derselben Partnerin zusammen zu sein, lässt sich aber gerne eines Besseren belehren. Er erzählt vom Papa-Sein, vom Rosenkrieg mit seiner Ex. Tim versucht es daraufhin mit Küchenpsychologie und analysiert ganz fachmännisch: "Er denkt, er muss in dieses Rollenbild passen, dabei ist Mike eigentlich richtig, richtig zerbrechlich."

Mike und Tim beim Wäschewaschen. Foto: RTL

Leylas Powerhände

Ein bisschen gespielt wurde dann auch noch, die Idee zum "Mind Morphing" kam von Felix und ist so etwas wie heiteres Menschen-Tiere-Zuordnen-Spiel. Fabio als Seelöwe, Anya als Leguan, Leyla wird zur Kobra, Kim eine Elster. Na ja, geht so, das war mäßig lustig.

Spannender war da dann schon der Massage-Clinch zwischen der Ménage-à-trois Leyla, Mike und Kim. "Du hast echt Power in deinen Händen! Morgen mache ich das bei dir. Ist ja ein Geben und Nehmen", sagt da Mike während ihn Leyla massiert. Kim passen diese Streicheleien freilich nicht, "sowas macht man nicht! Das ist respektlos. Ich sage dazu nichts mehr", sagt sie um dann munter weiter darauf los zu zetern: "Es muss hier jeder selbst wissen, wie er hier rüberkommen möchte". Eben, da sind wir ganz bei dir, liebe Kim.

Soviel Power in den Händen: Leyla massiert Mike. Foto: RTL

Rote Karte für David

Apropos rüberkommen: Fußballer David hat sich an Tag 11 ins Out geschossen. Weil er ernsthaft meinte, er kann den Frauen sagen, wie sie sich zu kleiden hätten. Er hatte offensichtlich ein "Po-blem" (Copyright: RTL) mit Badeanzügen. "Leyla und Kim, könntet ihr euch bitte etwas anziehen?", fragt er da, er finde ihr Outfit fürs Dschungelcamp nicht passend. "Das hier ist keine Dating-App. Diese Freizügigkeit können sie gern zu Hause machen. Das weiß doch jeder, was eine Frau nicht darf und was ein Mann nicht darf." So sorry, aber das geht gar nicht. Er muss raus. Zurecht. (Astrid Ebenführer, 30.1.2024)