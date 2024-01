"Das Kapitel des Klebens und der Straßenblockaden endet damit", so die Letzte Generation in Deutschland. IMAGO/ZUMA Wire

Zwei Jahre ist es laut Angaben der Letzten Generation her, dass 24 Menschen zum ersten Mal eine Straßenblockade durchgeführt und sich festgeklebt haben. Die Klebeaktion sei wichtig gewesen, "um nicht direkt von der Straße gezogen zu werden", heißt es in einer Aussendung der Letzten Generation in Deutschland.

"Ungehorsame Versammlungen"

Seither habe die Zahl der Protestierenden deutlich zugenommen, so die Letzte Generation, was auch neue Möglichkeiten ergebe. "Von nun an werden wir in anderer Form protestieren – unignorierbar wird es aber bleiben. Ab März werden wir zu ungehorsamen Versammlungen im ganzen Land aufrufen. Statt uns in Kleingruppen aufzuteilen und Straßenblockaden zu machen, werden wir gemeinsam mit vielen Menschen ungehorsame Versammlungen machen", heißt es in der Aussendung. Und weiter: "Das Kapitel des Klebens und der Straßenblockaden endet damit."

Video: Letzte Generation will in Deutschland künftig auf Klebeaktionen verzichten. AFP

Die "ungehorsamen Versammlungen" sollen demnach die neue Hauptprotestform werden. Darüber hinaus skizziert die Letzte Generation in der Aussendung, dass sie künftig Politiker und andere Entscheider verstärkt "öffentlich und vor laufenden Kameras" zur Rede stellen werde und verstärkt an "Orten der fossilen Zerstörung" protestiert werden soll. Ein Appell an den deutschen Bundespräsidenten Frank-Walter Steinmeier soll ebenfalls folgen. (red, 30.1.2024)