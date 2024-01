Hollywood - Reality-TV-Star Kim Kardashian (43) ist als ausführende Produzentin bei einer Doku über Film-Legende Elizabeth Taylor an Bord. Die dreiteilige Serie "Elizabeth Taylor: Rebel Superstar" wurde von der BBC in Auftrag gegeben, wie die Produktionsfirma Fremantle am Montag (Ortszeit) mitteilte. Familienangehörige, Freunde und Kollegen sollen darin zu Wort kommen, darunter die Schauspielerinnen Joan Collins und Margaret O'Brien und der US-Immunologe Anthony Fauci.

Elizabeth Taylor, die Aufnahme stammt aus den 50er-Jahren. Foto: IMAGO/Picturelux

Kardashian soll neben ihrer Rolle als Produzentin auch in der Serie zu Wort kommen. Sie hatte laut der Mitteilung das letzte Interview mit Taylor vor dem Tod der Schauspielerin im Jahr 2011 geführt. Kardashian beschrieb Taylor am Montag als "Kämpferin". Sie sei der Beweis dafür, "dass man sich weiterentwickeln und verändern und verschiedene Kapitel in seinem Leben haben kann - und mit dieser Blaupause ebnete sie den Weg für alle, die nach ihr kamen".

Mehr als 50 Filme, acht Ehen

Die zweifache Oscar-Preisträgerin Taylor war 2011 im Alter von 79 Jahren gestorben. In ihrer mehr als 50-jährigen Karriere drehte sie über 50 Filme, darunter "Die Katze auf dem heißen Blechdach", "Kleopatra" und "Wer hat Angst vor Virginia Woolf?". Taylor führte acht Ehen und wurde auch als Geschäftsfrau und Aktivistin bekannt.

Kardashian wirkte unter anderem in der Reality-TV-Show "Keeping Up With The Kardashians" mit. Seit September ist sie auch in einer Rolle in der US-Horror-Serie "American Horror Story: Delicate" zu sehen. Im November erhielt sie den Zuschlag für eine Hauptrolle in der geplanten Netflix-Komödie "The Fifth Wheel", die sie auch mit produzieren soll. (APA, dpa, 30.1.2024)