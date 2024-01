Im vergangenen Jahr demonstrierten Aktivistinnen und Aktivisten auf der ganzen Welt gegen das Pipeline-Projekt. IMAGO/Vuk Valcic

Das niederösterreichische Unternehmen Isoplus hat sich laut einer Presseaussendung aus dem Bau der East African Crude Oil Pipeline (EACOP) zurückgezogen. Isoplus hatte gemeinsam mit anderen Unternehmen ein Joint Venture zur Isolierung der umstrittenen 1.400 Kilometer langen Ölpipeline gegründet.

"Die Vorverträge zu dieser Beteiligung liegen acht Jahre zurück", heißt es in der Mitteilung. Aufgrund der vertraglichen Bindung habe man nicht früher aussteigen können, andernfalls wären Schadenersatzansprüche fällig geworden. Jetzt habe man in "intensiven Gesprächen" ein Einvernehmen mit den Vertragspartnern erzielt.

Rückzug aus Öl- und Gasgeschäft

Isoplus habe sich damit aus allen bestehenden Anteilen des Öl- und Gasgeschäfts zurückgezogen. Die Neuausrichtung sei bereits Anfang 2022 vom neuen Management eingeleitet worden.

Zwei im Öl- und Gasgeschäft tätige Niederlassungen in Kuwait und Nigeria seien geschlossen wurde, zuletzt seien auch die Öl- und Gasanteile an einem Projekt in Italien veräußert worden. "Aufträge zur Förderung, dem Transport oder der Weiterverarbeitung fossiler Energieträger werden seit zwei Jahren nicht mehr angenommen", heißt es in der Aussendung des Unternehmens.

Kritik von Fridays for Future

Im vergangenen Jahr hatte Fridays for Future vor dem Isoplus-Werk in Hohenberg im Bezirk Lilienfeld demonstriert. Bei der längsten beheizten Ölpipeline der Welt handle es sich um ein "besonders klimaschädliches Projekt". Auf einer Länge von über 1.400 Kilometern soll Öl vom Albertsee in Uganda durch Tansania an den Indischen Ozean transportiert und von dort exportiert werden.

"Die Pipeline vertreibt Menschen aus rund 400 Dörfern und zieht eine 30 Meter breite Schneise durch eine der artenreichsten Regionen weltweit. Zudem sollen durch das Projekt jährlich 34 Millionen Tonnen CO2 in die Luft geblasen werden", kritisierten die Aktivistinnen und Aktivisten im Sommer 2023 in einer Aussendung. (red, 30.1.2024)