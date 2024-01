Ricarda Haaser (Bild) und Kolleginnen mühen sich im Riesentorlauf. AFP/TIZIANA FABI

Kronplatz – Österreichs Technikerinnen kommen im Riesenslalom nicht wirklich vom Fleck. Nach dem Debakel in Jasna/Slowakei, als erstmals seit 1985 keine ÖSV-Läuferin im Klassement der besten 30 aufschien, sind auch die Aussichten am Kronplatz bescheiden. Als beste nach dem ersten Durchgang rangierte Ricarda Haaser (+2,15) an 23. Stelle.

Knapp dahinter reihten sich Julia Scheib (25./2,24), Elisa Mörzinger (26./2,29) und Elisabeth Kappaurer (27./2,30) ein. Die Qualifikation für die Entscheidung (13.30 Uhr, ORF 1) gerade noch geschafft haben Katharina Liensberger (29./2,48) und Stephanie Brunner (30./2,53). Damit haben es diesmal immerhin gleich sechs Österreicherinnen in die Entscheidung geschafft. Für Franziska Gritsch (31./2,84), Katharina Truppe (35.) und Katharina Huber (47.) hingegen war der Arbeitstag nach nur einem Durchgang beendet.

Selbstkritisch zeigte sich hernach Haaser: "Ich muss es endlich schaffen, dass die Skier nach unten zeigen und ich nicht immer dagegen arbeite", sagte sie im ORF. Haaser hatte es als Halbzeitzwölfte in Jasna als einzige ÖSV-Läuferin in die Entscheidung geschafft, ehe sie ausfiel. Liensberger war nicht so weit gekommen, sie war als 47. nach Lauf eins deutlich am Finale vorbeigefahren.

Wie auf Schienen: Lara Gut-Behrami. AFP/TIZIANA FABI

Schnellste auf der sehr anspruchsvollen Piste am Kronplatz war Lara Gut-Behrami. Die Schweizerin führt in Abwesenheit der verletzten Stars Petra Vlhova (Kreuzbandriss) und Mikaela Shiffrin (Innenbandüberdehnung) das Feld in 1:00,48 Minuten 0,59 Sekunden vor der Neuseeländerin Alice Robinson und 0,68 vor der Schwedin Sara Hector an. Gut-Behrami hat erst vor zwei Tagen den Super G in Cortina d'Ampezzo gewonnen und könnte mit einem weiteren Erfolg den Rückstand auf Shiffrin im Gesamtweltcup auf 95 Punkte verringern. (honz, 30.1.2024)