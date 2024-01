Die Europäer und Europäerinnen beim Gipfel wirken weit besser gelaunt als ihre Kollegen und Kolleginnen vom afrikanischen Kontinent. AP/Roberto Monaldo

Italiens Ministerpräsidentin Giorgia Meloni verbarg nicht, dass sie ihren afrikanischen Verhandlungspartnern letztlich ein Geschäft vorgeschlagen hatte. Beim Italien-Afrika-Gipfel sicherte sie den 45 angereisten Delegationen des Kontinents 5,5 Milliarden Euro zu, mit denen besonders Energieprojekte gefördert werden sollen. Der sogenannte Mattei-Plan sei "nicht paternalistisch", aber in seiner Natur auch "nicht wohltätig".

Mit anderen Worten: Meloni erhofft sich Unterstützung afrikanischer Länder bei der Umsetzung ihres Wahlversprechens, das sie an die Macht gebracht hat: das Eindämmen der illegalen Migration. Stattdessen kamen an Italiens Küste im vergangenen Jahr 157.600 Migranten an, die höchste Zahl seit dem Jahr 2016. "Mein Ziel ist, in Afrika anzusetzen und die Auswanderung aus Afrika zu blockieren", hatte die Rechtsnationalistin im Vorfeld des Gipfels erklärt.

Die bereitgestellten Mittel dürften also vorrangig für Länder gedacht sein, die sich etwa über die Unterzeichnung von Rückführungsabkommen für abgelehnte Asylwerber erkenntlich zeigen – ein Zugeständnis, das die meisten afrikanischen Länder vermeiden. In Gambia etwa machen die Rücküberweisungen aus Industrienationen rund 20 Prozent des Bruttoinlandsprodukts aus, was Entwicklungshilfe oder vage Investitionszusagen aus Europa bei weitem übersteigt.

Weniger italienische Entwicklungshilfe

Die Reaktion der Gipfelgäste in Rom fiel entsprechend verhalten aus. Der Vorsitzende der Kommission der Afrikanischen Union (AU), Moussa Faki Mahamat, mokierte sich, dass die afrikanischen Länder nicht zum Mattei-Plan konsultiert worden seien, was ein wenig befremdet, weil Meloni dessen Inhalte erstmals vor neun Monaten in Addis Abeba bei Gesprächen mit den Regierungschefs Äthiopiens und Somalias skizziert hatte.

Doch Faki dürfte nicht entgangen sein, dass eine der ersten Amtshandlungen Melonis das Zusammenstreichen der italienischen Entwicklungshilfe war. Für ihn würden Taten mehr als Worte zählen, so der AU-Mann, "wir können uns nicht mit Versprechen zufriedengeben, die nie eingehalten werden". So manche Initiative der Industrienationen, unter anderem das von Deutschlands ehemaliger Kanzlerin Angela Merkel angeschobene "Compact with Africa"-Programm, blieb weit hinter den Erwartungen zurück.

In Afrika fühlt man sich vielerorts auch bei der Bewältigung eigener Flüchtlingskrisen alleingelassen. Dort lebt ungefähr ein Sechstel der Weltbevölkerung, aber über ein Drittel aller Vertriebenen. Die meisten von ihnen bleiben für mehr als fünf Jahre entwurzelt, viele von ihnen gar für Jahrzehnte. Auch das unterscheidet den Kontinent von anderen Regionen.

Drastische Kürzungen

Laut dem Global Compact on Refugees Indicator Report 2023 werden 80 Prozent der globalen Flüchtlingsbevölkerung von Ländern aufgenommen, die zusammen nur 19 Prozent des Welteinkommens erwirtschaften. Schon im Oktober 2022 schlug der Hohe Flüchtlingskommissar der Vereinten Nationen (UNHCR), Filippo Grandi, Alarm: "Ich bedauere, Ihnen mitteilen zu müssen, dass ich mir – zum ersten Mal in meiner Amtszeit – Sorgen um die finanzielle Situation von UNHCR mache." Er warnte vor drastischen Kürzungen, die zu einem Anstieg von Unterernährung, Kinderehen und Unruhen führen könnten. Seitdem haben sich Belastung und Finanzierung gleichermaßen noch verschlechtert.

Weltweit ist die Zahl der Vertriebenen im vergangenen Jahr auf ein Rekordhoch gestiegen, im vergangenen Juni waren es 110 Millionen, zum Jahresende 2021 vermeldeten die Vereinten Nationen noch knapp 90 Millionen. Dazu trugen der russische Angriff auf die Ukraine sowie die Taliban-Schreckensherrschaft in Afghanistan bei, doch die Mehrheit der betroffenen Nationen ist in Afrika, wo sich die Zahl der Flüchtlinge zuletzt vor allem wegen der Folgen des Sudan-Kriegs deutlich erhöht hat. Von dort flüchteten im vergangenen Jahr allein 500.000 Menschen in den Südsudan, für das die Geberländer dennoch Mittelkürzungen um bis zu 40 bis 50 Prozent für das Jahr 2024 ankündigten. Zu viele Krisen andernorts.

23,6 Millionen vertriebene Menschen

Millionen flüchteten auch vor Konflikten in Äthiopien, Somalia und dem Kongo sowie vor Überschwemmungen und Dürren. Allein in Ostafrika sowie in der Region der Großen Seen werden bis Ende 2024 voraussichtlich 23,6 Millionen gewaltsam vertriebene Menschen leben. In West- und Zentralafrika haben gewalttätiger Extremismus, politische Instabilität, interkommunale Auseinandersetzungen um knappe Ressourcen und der Klimawandel 12,7 Millionen Menschen um ihre Heimat gebracht. In der Zentralafrikanischen Republik ist fast jeder vierte Einwohner auf der Flucht, der höchste Bevölkerungsanteil der Welt.

Die Mittel, um nach Europa zu reisen, haben anders als viele der illegalen Wirtschaftsmigranten nur wenige der Schutzbedürftigsten auf dem Kontinent. Auch das Instrument der regulären Umsiedlung durch die UN kommt kaum zum Einsatz: Im Jahr 2022 waren es gerade einmal 58.457 Menschen weltweit – und davon kamen nur etwa 21.000 aus Afrika. (Christian Putsch aus Kapstadt, 30.1.2024)