Kurzhaar-Braunmäuse singen in freier Wildbahn und dürften so Partnerinnen anlocken und Konkurrenten in die Flucht schlagen. Gefährdet ist die Spezies nicht. Christopher Auger-Dominguez/Banerjee lab/Cold Spring Harbor Laboratory

Wenn man sie in der Natur hört, fühlt man sich nicht gerade in eine Oper versetzt. Dennoch sprechen Fachleute von "Liedern", wenn sie sich über die Kommunikation der Braunmäuse unterhalten. Die Nager aus Mittelamerika teilen sich laut und zirpend mit, auf Frequenzen, die für Menschen nur teilweise hörbar sind. Die Arien der Kurzhaar-Braunmaus sind mit etwa zehn Sekunden vergleichsweise lang und durchaus komplex. Die bis zu acht Zentimeter langen Mäuse (ohne Schwanz gerechnet) mit dunkelbraunem, rauem Fell liefern damit nicht nur Indizien für die Erforschung des Sprechens, sondern auch über unser Verhältnis zur Zeit. Wenn sie im Duett mit Artgenossen etwa vom Andante ins Allegro wechseln oder ihre Liedlänge variieren, beweisen sie Sinn für Timing und Anpassungsfähigkeit, wie eine neue Studie zeigt.

Die Töne, die die Kurzhaar-Braunmaus oder Alston-Braunmaus von sich gibt, liegen großteils im Ultraschallbereich. Für uns – und etliche Fressfeinde – sind sie nicht zu hören. Zum Ende ihrer Songs hin äußern die Tiere aber auch Frequenzen, die Menschen wahrnehmen können. Der Sound erinnert an Zwitschern oder Grillenzirpen, für die Performance stellen sie sich gern auf ihre Hinterbeine oder heben zumindest eine Pfote an, wie man auf Videos sehen kann.

In freier Wildbahn wie im Labor können sich Duette entspinnen, bei denen die Tiere auf das Lied der anderen reagieren. Dies erinnert an eine Konversation, wie sie auch von Vögeln, Fröschen und freilich von Menschen geführt wird, bei der es bekanntlich auch auf das Timing ankommt – ein gefundenes Fressen für Forschende, die mehr über das Zeitempfinden und entsprechende Anpassungen im Gehirn erfahren wollen.

Singende Mäuse und Forscher

Zu ihnen gehört der aus Indien stammende Neurowissenschafter Arkarup Banerjee vom renommierten Cold Spring Harbor Laboratory in New York, der selbst Hobbysänger ist und somit gewissermaßen eine Eigenschaft mit seinen Studienobjekten teilt. In früheren Arbeiten haben Banerjee und sein Team schon festgestellt, welche Gehirnareale und neuronalen Schaltkreise für den Gesang der Mäuse wichtig sind. Sie konnten sogar teilweise vorhersagen, in welchen Situationen die Tiere welche Sounds produzieren.

Besonders interessant ist, dass die Braunmäuse ihren Gesang in Sachen Dauer und Tempo variieren. Was dabei im Gehirn geschieht, genauer: in der motorischen Rinde, die Bewegungen des Mundes steuert, dokumentierte das Forschungsteam über mehrere Wochen hinweg – während es mit den Mäusen im Duett sang oder zumindest passendes Mäusezirpen abspielte.

Zeit ist relativ

Das Ergebnis: Die Nervenzellen dürften eine sogenannte zeitliche Skalierung durchführen. "Anstatt die absolute Zeit wie eine Uhr zu kodieren, registrieren die Neuronen so etwas wie die relative Zeit", sagt Banerjee. So werde ein Intervall ihres Liedes beschleunigt oder aber verlangsamt, und zwar nicht um eine oder zwei Sekunden, sondern um zehn oder 20 Prozent.

Dies deute darauf hin, dass das Gehirn das Verarbeiten von Zeit an die Bedürfnisse der Tiere anpasst, damit diese adäquat auf die Umwelt reagieren. So ähnlich könnte dies auch bei menschlichen Gehirnen funktionieren, mutmaßen die Fachleute. Wenn wir die gleiche Handlung ausführen, aber je nach Kontext in unterschiedlichen Geschwindigkeiten, könnte dies nach dem gleichen Schema im Gehirn ablaufen – beispielsweise wenn wir unsere Sprechweise an den Rhythmus eines Gesprächs angleichen.

Die Erkenntnisse könnten jedoch auch über das Sprechen hinausgehen und Hinweise darauf geben, wie Zeit in anderen Bereichen des Gehirns wahrgenommen und berechnet wird, um unser Verhalten zu beeinflussen, etwa wenn wir uns in einer Fußgängerzone an die Laufgeschwindigkeit unseres Umfelds anpassen.

Warum Braunmäuse singen, ist nicht ganz klar. Man vermutet, dass die Männchen damit einerseits Konkurrenz abschrecken, andererseits Weibchen beeindrucken wollen. Die Songs der Männchen sind tendenziell auch länger als die ihrer potenziellen Partnerinnen. Jedes Individuum klingt ein wenig anders, was man erkennen kann, wenn man sich im Forschungslabor länger mit ihnen auseinandersetzt.

Gehirn besser verstehen

Ihre schrillen Arien schmettern die Nagetiere für gewöhnlich in den grünen Landschaften der Nebelwälder von Mexiko bis Panama, wo sie nahrungstechnisch Insekten bevorzugen. Abgesehen von dem bergigen Habitat klettern sie ungern hoch hinaus, sondern bleiben eher am Boden und dürften auch ihren starken, moschusartigen Geruch zur Kommunikation verwenden.

Als Studienobjekt im Labor könnte die Braunmaus dabei helfen, unser eigenes Gehirn besser zu verstehen – nicht nur zur besseren Therapie von Personen, die etwa nach einem Schlaganfall an Sprechfähigkeit einbüßen. Wenn wir nur unmittelbar auf Reize reagieren würden, ohne dazulernen, uns verändern und langfristige Ziele stecken zu können, "bräuchten wir kein Gehirn", sagt Banerjee. Er bezeichnet das menschliche Hirn als "drei Pfund schweren Fleischklotz, der uns alles ermöglicht, vom Lesen eines Buches bis hin zur Befähigung, Menschen auf den Mond zu schicken". (Julia Sica, 3.2.2024)