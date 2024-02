Erdbeben in der Türkei Ein Jahr nach dem Erdbeben trauert Familie Hancer noch immer

Die Hand seiner verschütteten toten Tochter fest umschlossen harrt ein verzweifelter Vater in den Trümmern aus. Das Foto von Mesut Hancer in seiner grellorangen Warnjacke ging um die Welt. Ein Jahr später wohnt die Familie in Ankara, doch die Trauer um die tote Tochter bleibt