Wien – Die heimische Wirtschaft stabilisierte sich im vierten Quartal 2023. Die Wirtschaftsleistung legte gegenüber dem dritten Quartal real um 0,2 Prozent zu, die Konsum- und Investitionsnachfrage blieb weiterhin verhalten. "Die im Vorjahr zu beobachtende konjunkturelle Abwärtsentwicklung in der heimischen Wirtschaft konnte zum Jahresende gestoppt werden", heißt es heute in der aktuellen Schnellschätzung des Wirtschaftsforschungsinstituts (Wifo).

Während in der Industrie erste Anzeichen einer Bodenbildung zu sehen gewesen seien, hätten sich die Dienstleistungsbereiche heterogen entwickelt. Unterm Strich lief es zum Jahresende jedenfalls durchwachsen. "Im Jahresvergleich lag die Wirtschaftsleistung jedoch um 1,3 Prozent unter dem vierten Quartal 2022. Damit belief sich die errechnete Jahresveränderungsrate für das gesamte Jahr 2023 auf 0,7 Prozent", rechnen die Wifo-Ökonomen vor.

Konsumnachfrage privater Haushalte stagnierte

Während im Bereich Handel, Verkehr, Beherbergung und Gastronomie die Wertschöpfung um 2,6 Prozent über dem Vorquartal lag, stagnierte sie in den Bereichen Information und Kommunikation, Finanz- und Versicherungsleistungen, Grundstücks- und Wohnungswesen. Die Konsumnachfrage der privaten Haushalte stagnierte ebenfalls, jene des öffentlichen Sektors wurde um 0,3 Prozent ausgeweitet, teilte das Wifo am Dienstag mit. Im Außenhandel zeigte sich ein gedämpftes Bild. Die Exporte sanken um 0,2 Prozent, die Importe um 0,8 Prozent. Ebenso blieb die Investitionsnachfrage verhalten.

FPÖ für Neuwahlen

Die FPÖ reagierte bereits auf die Wifo-Schnellschätzung: "Obwohl im Jahresvergleich die Wirtschaftsleistung um 1,3 Prozent unter dem vierten Quartal 2022 zu liegen kam und es auch in der Bauwirtschaft erneut einen Rückgang gab, schrillen bei ÖVP und Grünen noch immer nicht die roten Alarmglocken", meinte FPÖ-Wirtschaftssprecher Axel Kassegger. Seit Fazit: "Daher sind rasche Neuwahlen nun notwendiger denn je."

Eurozone

Die Wirtschaft in der Eurozone ist vor dem Jahreswechsel haarscharf an einer Rezession vorbeigeschrammt. Das Bruttoinlandsprodukt stagnierte von Oktober bis Dezember im Vergleich zum Vorquartal, wie das Statistikamt Eurostat am Dienstag in einer Schnellschätzung mitteilte. Im Sommer war die Wirtschaft geschrumpft – und zwar um 0,1 Prozent. (APA, red, 30.1.2024)