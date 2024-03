Weich und schokoladig: Cookies mit Tahin. Christian Verlag/Nijgh Cuisine/Vincent van den Hoogen

Richtig gute Cookies basieren meist auf einer Buttermischung. In dem Rezept aus dem Buch "Tel Aviv Vegan" von Jigal Krant wird als Fett Kokosnussöl verwendet. Nach dem Backen bleiben die Kekse in der Mitte weich.

Rezept (für ca. 16 Kekse)

Zubereitung

Die Vanilleschote der Länge nach halbieren und das Mark herauskratzen. Das Vanillemark mit dem Kokosnussöl in eine Schüssel geben und an einem warmen Ort schmelzen lassen (dies geschieht bereits bei 24 °C). Die dunkle und die weiße Schokolade mit den Händen oder mit der Spitze eines Küchenmessers (so werden Schokoladensplitter vermieden) in kleine Stücke brechen.

In einer Schüssel das Kokosnussöl mit Vanillemark, Tahini, Zucker und Kokossahne mit einem Spatel gründlich verrühren. Schokolade und Macadamianüsse untermischen.

Mehl und Backpulver in einer zweiten Schüssel mischen und zu den übrigen Zutaten hinzufügen. Alles zügig zu einem dicken, klebrigen Teig verrühren. Dann eine dicke Rolle (vom Durchmesser eines Baguettes) formen und in ein Stück Backpapier wickeln. Mindestens 3 Stunden im Gefrierschrank fest werden lassen.

Den Backofen auf 180 °C vorheizen. Den festen Teig mit einem scharfen Messer in 1 cm dicke Scheiben (so dick wie der kleine Finger) schneiden und zu flachen Keksen formen. Da alle Backöfen unterschiedlich heizen, am besten zuerst einen Keks zur Probe backen und probieren. Ich mag Kekse am liebsten, wenn sie gerade ausreichend gebacken, aber noch schön weich und zäh sind. Das dauert in meinem Backofen genau 13 Minuten. Sollen die Kekse hart und knusprig werden, die Backzeit um 6–8 Minuten verlängern. Auch wenn es schwerfällt: Den fertig gebackenen Probekeks 30 Minuten abkühlen lassen und erst dann probieren.

Die Kekse auf zwei mit Backpapier ausgelegte Backbleche verteilen. Dabei ausreichend Abstand zwischen den Keksen lassen, da sie beim Backen etwas auseinanderlaufen.

Die Kekse wie beschrieben nacheinander backen, herausnehmen und das Backpapier vorsichtig vom heißen Backblech ziehen. Die Kekse 5 Minuten ruhen lassen. Anschließend auf einem Kuchengitter weiter abkühlen lassen.

Die Kekse schmecken am ersten Tag am besten, halten sich aber mindestens zwei Tage in einer verschlossenen Keksdose.

(rec, 20.3.2024)