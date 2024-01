Italienische Passanten suchen während einer Hitzewelle Abkühlung an einem Brunnen. Foto: AP/Cecilia Fabiano

Syrakus – Europa hat einen neuen wissenschaftlich bestätigten Temperaturrekord: 48,8 Grad wurden am 11. August 2021 auf Sizilien gemessen, wie die Weltorganisation für Meteorologie (WMO) am Dienstag nach einer langwierigen Überprüfung durch ein internationales Expertengremium bestätigte. Der bisherige Rekord hatte bei 48,0 Grad gelegen und war am 10. Juli 1977 in Athen und Eleusis gemessen worden. Damals hatte die WMO den Rekord ohne ein langwieriges Prüfverfahren anerkannt.

Automatische Messung

Der neue Temperaturrekord war laut WMO im Sommer 2021 von einer automatisierten Wetterstation in Syrakus auf Sizilien gemessen worden. Die Messdaten, die Messbedingungen und Messgeräte wurden genau untersucht, sodass die Bestätigung des neuen Temperaturrekords für Europa erst zweieinhalb Jahre nach seiner Aufzeichnung erfolgte. Die Ergebnisse der Untersuchung wurden im Fachjournal "International Journal of Climatology" veröffentlicht.

Auf der gesamten Insel Sizilien wurden im Augst 2021 extreme Temperaturen gemessen. Der Rekord von 48,8 Grad Celsius passe laut WMO ins Bild. Grafik: WMO

Europa ist vom Klimawandel stark betroffen. "Die der WMO zur Entscheidung vorgelegten Extremwerte sind 'Momentaufnahmen' unseres derzeitigen Klimas. Es ist möglich, ja sogar wahrscheinlich, dass in Zukunft in Europa größere Extreme auftreten werden", erklärte US-Geograf Randall Cerveny, Berichterstatter für Klima- und Wetterextreme der WMO. "Die meisten Untersuchungen - wie diese - sind langwierige Verfahren, da die WMO Wetterbeobachtungen mit großer Sorgfalt zertifiziert." (red, APA, 30.1.2024)