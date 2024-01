Am Dienstag ging der Prozess wegen Falschaussage gegen Sebastian Kurz in seine finale Phase. Zeugen aus Öbag und Kanzleramt entlasteten den Ex-Kanzler tendenziell

Kaum eine Vorstandsbestellung in einem staatsnahen Unternehmen ist in den vergangenen Jahren wohl so auseinandergenommen worden wie Thomas Schmids Kür zum Alleinvorstand der Staatsholding Öbag. Sein Aufstieg wurde Thema von U-Ausschüssen, Ermittlungsverfahren und wird nun auch vor Gericht seziert. Anlass ist die Anklage der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft (WKStA) gegen Ex-Kanzler Sebastian Kurz und seinen Kabinettschef Bernhard Bonelli. Ihnen wird vorgeworfen, im U-Ausschuss falsch über ihre Rolle bei Öbag-Personalia ausgesagt zu haben.

Sebastian Kurz am Dienstag vor Gericht. APA/ROLAND SCHLAGER

Am Dienstag waren eine Zeugin und ein Zeuge geladen, die die Sache damals hautnah mitbekommen haben: die Bankerin Susanne Höllinger und der Unternehmensberater Helmut Kern. Beide waren von Beginn an im Aufsichtsrat der neu gegründeten Öbag, Kern sogar als Vorsitzender.

"Keine Zurufe"

Richter Michael Radasztics wollte von beiden wissen, wie sie in diese Funktion gelangt waren und wie sie die Vorstandswerdung Schmids erlebt hatten. Während Höllinger über die ÖVP-Netzwerkerin und damalige Schmid-Freundin Gaby Spiegelfeld angeworben wurde, kam Kern auf Empfehlung von Bonelli. Der damalige kaufmännische Direktor eines Wiener Krankenhauses hatte Kurz schon früher kennengelernt und ihn im Wahlkampf unterstützt; Höllinger hingegen hatte nie länger mit Kurz gesprochen.

Thomas Schmid lobte Susanne Höllinger einst als "steuerbar". Die Bankerin empfand die Formulierung als "sehr entbehrlich". APA/Schlager

Beide stellten übereinstimmend dar, dass sie vom damaligen Finanzminister Hartwig Löger über ihre Nominierung informiert worden seien, dass die Bestellung Schmids zum Öbag-Chef korrekt abgelaufen sei und dass es "keine Zurufe von außen pro Schmid" (so Kern) gegeben habe.

"Sehr entbehrlich"

Es war jedoch nicht immer alles eitel Wonne: So rückten später aufgetauchte Chats von Schmid die Nominierung Höllingers in ein schlechtes Licht. Er warb bei Bonelli für die Bankerin, weil diese "steuerbar" sei und "delikate Sachen für Niederösterreich" erledigt habe. "Sehr entbehrlich" seien diese Formulierungen gewesen, sagte Höllinger nun vor Gericht.

Ex-Öbag-Aufsichtsratschef Helmut Kern vor Gericht. APA/Schlager

Kern wiederum betonte, er habe immer ein unabhängiger Öbag-Aufsichtsratschef sein wollen und seinen jederzeitigen Rückzug angeboten, wenn er nicht mehr gewollt sei – unter Finanzminister Magnus Brunner verließ er die Öbag dann.

In Summe haben die beiden Einvernahmen Kurz allerdings entlastet. Sowohl Höllinger als auch Kern lieferten keine Hinweise darauf, dass sich der damalige Kanzler in die Auswahl der Öbag-Aufsichtsräte oder in die Vorstandsbestellung von Schmid eingemischt hatte. Ganz anders stellte das Schmid selbst dar, der bekanntlich Kronzeuge werden will – und für die WKStA sind ohnehin Chats ein wichtiges Beweismittel.

Genau diese Chats sind Gegenstand eines Antrags von Kurz-Verteidiger Otto Dietrich: Der verwies auf eine kürzlich erfolgte Entscheidung des Verfassungsgerichtshof, derzufolge auch bei der Sicherstellung von Datenträgern eine richterliche Genehmigung einzuholen sei. Das war damals, als Schmids Geräte sichergestellt wurden, noch nicht der Fall. Deshalb müssten diese Chats nun gelöscht werden, argumentierte Dietrich sinngemäß. Die Vertreter der WKStA wiesen darauf hin, dass die Entscheidung nicht rückwirkend gelte. Richter Radasztics will am Mittwoch entscheiden. Dann steht auch die Befragung von Öbag-Aufsichtsrat Günther Helm und die Einvernahme jener zwei russisch-georgischen Geschäftsleute an, die Thomas Schmids Glaubwürdigkeit belasten sollen.

Nach einer Mittagspause stand dann am Dienstag noch die Befragung von Bernd Brünner an, der Kurz-Vertraute war bis Oktober 2022 Generalsekretär im Bundeskanzleramt und zuvor auch Kabinettschef. Diesen Posten habe er nur ein Jahr innehaben wollen, gewusst hätten das aber nur er und Kurz, sagte Brünner. Als Kabinettschef sei er eine "Informationsdrehscheibe" gewesen; ihm seien viele Namen vorgelegt worden. Da ging es etwa um das Nominierungskomitee für teilstaatliche Unternehmen. An einen Schmid-Schiefer-Deal erinnere er sich nicht; auch nicht an Gespräche über Schmids Vorhaben, Öbag-Chef zu werden. Den Kanzler habe er oft nahezu "jagen" müssen, um Antworten zu bekommen, gab Brünner an. (Fabian Schmid, Renate Graber, 30.1.2024)