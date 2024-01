Der 33-Jährige war in erster Instanz für Beteiligung an mehrfachem Mord verurteilt worden. Seine Berufung wurde jetzt abgewiesen

Der Verurteilte hat eine lebenslange Haftstrafe bekommen.

Wien – Die lebenslange Haftstrafe für den Waffenvermittler des Attentäters von Wien ist rechtskräftig. Das Oberlandesgericht Wien (OLG) gab der Strafberufung des 33-Jährigen am Dienstag nicht statt. "Ohne die Waffen wäre die Tat nicht möglich gewesen, bei der vier Menschen gestorben und viele weitere verletzt und traumatisiert wurden", begründete der Richter das Urteil. Ebenfalls nicht Folge gab das OLG einer Berufung die Höhe der Privatbeteiligenzusprüche betreffend.

Schusswaffen und Munition vermittelt

Der Tschetschene war vor knapp einem Jahr von Geschworenen am Wiener Landesgericht wegen Beteiligung an mehrfachem Mord und Vergehens nach dem Waffengesetz sowie dem Kriegsmaterialgesetz schuldig erkannt und zur Höchststrafe verurteilt worden. Er hatte dem Attentäter die beim Anschlag vom 2. November 2020 verwendeten Schusswaffen samt Munition vermittelt – der entsprechende Schuldspruch wurde vom Obersten Gerichtshof (OGH) im Dezember in vollem Umfang bestätigt. Bei dem 33-Jährigen ging das Erstgericht – anders als bei den weiteren fünf Angeklagten – nicht davon aus, dass er der radikalislamistischen Terrormiliz "Islamischer Staat" (IS) angehörte, daher war er in den Augen der Justiz auch nicht in eine terroristische Vereinigung eingebunden. (APA, 30.1.2024)