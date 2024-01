Stefan Novotny und Markus Friebis reden im Gastblog über Fußball – genauer: über Austria und Rapid.

Es geht wieder los. Endlich wieder Bewerbsspiele. Kommenden Freitag kämpft die Austria im ÖFB-Cup-Viertelfinale um den Aufstieg. Der Gegner heißt Sturm Graz und könnte nicht unangenehmer sein. Doch laut Trainer Wimmer und Sportdirektor Ortlechner hat die Austria eine gute Vorbereitung absolviert, also alles offen? Stefan analysiert die Vorbereitung, die Testspiele und den Kader. Der Transfer von Matthias Braunöder wird auch noch einmal aufgearbeitet.

Rapid will am Sonntag ins Halbfinale einziehen. Zuhause muss der SKN St. Pölten besiegt werden, um aufzusteigen. Ist das eine gmahde Wiesn, wie Stefan glaubt? Markus schätzt die Lage ein, gibt ein großes Kaderupdate und seine Einschätzungen zu Lang, Grüll, Sollbauer und Co. Mit dem Cup kommt auch endlich wieder das Tippspiel zurück.

Frage der Woche

Sind Sie mit den Kader von Austria und Rapid zufrieden? (Stefan Novotny Markus Friebis, 30.1.2024)