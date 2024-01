"Machen die gar nicht mehr auf heute wegen der Insolvenz?" Eine ältere Dame, Mitte siebzig, zieht sich den beigen Kaschmirschal enger um den Hals und reckt den Kopf nach vorne, um besser zum Eingang zu sehen.

Es ist vormittags, drei Minuten nach zehn Uhr, und das KaDeWe, das berühmte Kaufhaus des Westens, hat seine Pforten immer noch nicht geöffnet. Vor dem Konsumtempel in der Berliner City West bildet sich schon eine kleine Menschentraube.

"Ah, jetzt!" Ein Raunen geht durch die Gruppe, dann werden Shoppingwillige wie mit einem Magneten ins Innere des Kaufhauses gesaugt. Auf den ersten Blick ist dort business as usual.

Chanel, Dior, Luis Vuitton

Chanel, Dior, Luis Vuitton – im Erdgeschoß grüßen die großen Marken. Es funkelt und blitzt, der Duft ist betörend. "FINAL SALE" ist in großen roten Buchstaben zu lesen, und das kann man durchaus zweideutig auffassen.

Ende Jänner ist jedes Jahr Winterschlussverkauf, aber 2024 hat der Begriff einen Beigeschmack. Die KaDeWe-Gruppe hat Insolvenz angemeldet. Zu dieser gehören neben dem Berliner Haus weitere Objekte der gehobenen Einkaufsklasse: Oberpollinger in München, das Alsterhaus in Hamburg und das halbfertige Lamarr-Kaufhaus in Wien.

49,9 Prozent an der KaDeWe-Gruppe hält die insolvente Signa-Gruppe, 50,1 Prozent die Central Group des thailändischen Milliardärs Tos Chirathivat.

Zu hohe Mieten

"Operativ machen wir einen herausragenden Job. Alle Häuser verzeichnen auch in volkswirtschaftlich schwierigen Zeiten steigende Umsätze. Die Indexmieten jedoch sind unverhältnismäßig hoch, sie sind nicht marktüblich und sollen weiter ansteigen" – so begründet KaDeWe-Group-Geschäftsführer Michael Peterseim die Insolvenz. Vermieter der Häuser ist über die Signa auch René Benko.

Wer es sich gutgehen lassen möchte, geht in Berlin ins KaDeWe. Nicht nur Speis und Trank sind dort im Übermaß vorhanden. imago/Günter Schneider

"Wir haben das mit der Pleite natürlich mitbekommen", sagt eine Berlinerin, die mit ihrer betagten Mutter zum Frühstück in der sechsten Etage Platz genommen hat. Dort gibt es von Sandwiches über Suppen bis zu den Thai-Nudeln alles, was Gaumen und Magen begehren. "Die Sechste" heißt die Gourmetfläche, hier stapeln sich unter anderem Champagner, Gänseleber, ausgewählte Kräuter und gefühlt eine Million verschiedene Käsesorten. Vieles kann man gleich vor Ort verzehren, etwa in der Kaviar- oder der Austernbar.

Den beiden Damen werden Schokotörchen serviert, die wie kleine Kunstwerke aussehen. Sorgen, dass sie demnächst auf eine Bäckerei am nahe gelegenen Kurfürstendamm ausweichen müssen, machen sie sich nicht: "Die Party im KaDeWe endet doch nie, es ist eine Berliner Institution", sagt die Tochter.

West-Schaufenster

Eine Westberliner Institution, wie der Name schon sagt. 1907 wurde das Kaufhaus des Westens vom Kaufmann Adolf Jandorf gegründet. Man staunte über exotische Früchte und Mode aus Paris. Heute ist es eines der größten Warenhäuser Europas und das bekannteste Kaufhaus in Deutschland. 50.000 Menschen wollen täglich hinein, in der Weihnachtszeit sind es doppelt so viele.

Während der deutschen Teilung stand das KaDeWe für den "freien" Westen mit seinem üppigen Warenangebot im Gegensatz zu Planwirtschaft und Mangelware in der DDR. Wer hier herkommt, tut es nach dem Motto "Ein bisschen Luxus darf schon sein".

Früher sei das anders gewesen, erinnert sich die Mutter des Frühstücksduos: "Da habe ich hier auch mal einen Wäscheständer gekauft." Aber dann sei immer mehr hochwertige Ware eingezogen. "Jetzt kaufen wir hier hauptsächlich Kleidung und kommen gern zum Essen. Das hat ein bisschen was von Nostalgie und wird schon bleiben", sagt die Tochter.

Eine Mitarbeiterin zwei Etagen tiefer macht sich auch nicht sehr große Sorgen. "Natürlich hat man die Insolvenz im Kopf", sagt sie. Aber: "Wir bekommen jetzt drei Monate lang Insolvenzgeld, das wurde uns kurz mitgeteilt. Und irgendwie wird es schon weitergehen, wir haben schon viele verschiedene Eigentümer gehabt."

In den Neunzigerjahren gehörte das Haus etwa zur Karstadt AG, die dann später Arcandor hieß. Als Arcandor pleiteging, bewahrte der Investor Nicolas Berggruen das KaDeWe vor dem Aus. 2013 ging es dann an die Signa.

Jetzt soll die Central Group der Familie des thailändischen Milliardärs Tos Chirathivat Interesse an einer Übernahme der Signa-Anteile haben, schreibt der Spiegel.

"Der Berliner Senat wird sich dafür einsetzen, dass eine Lösung für Berlins berühmtestes Kaufhaus gefunden werden kann und möglichst viele Arbeitsplätze erhalten werden. Eine Insolvenz kann aber immer auch die Chance für die Weiterentwicklung der Kaufhausstandorte bieten", sagt der Berliner Bürgermeister Kai Wegner (CDU).

Und auch Wirtschaftssenatorin Franziska Giffey (SPD) kann der Insolvenz durchaus etwas Positives abgewinnen. Diese eröffne nun die Chance, aus den "Knebelmietverträgen" herauszukommen. Bürgschaften des Landes Berlin seien derzeit nicht nötig. (Birgit Baumann aus Berlin, 30.1.2024)