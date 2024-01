Liebe Leserin, lieber Leser,

Mitarbeiter zurück ins Büro zu zwingen zahlt sich nicht aus

Russische Fake-News-Kampagne kann auch in Österreich Spuren hinterlassen

Elon Musk verspricht "Telepathie" über Gehirnchip

Intels nächste Top-Grafikkarte soll RTX 4070 Super die Stirn bieten

Vivo X100 Pro im Test: Große Kamera trifft kleines Update-Versprechen

Mutmaßliche Raubkopierer hatten Bitcoin im Wert von zwei Milliarden Euro

Deutschland stimmt europäischem KI-Regelwerk doch zu

Pornografische Bilder von Taylor Swift wurden wohl mit Microsoft-Tool erstellt