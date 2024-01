19.40 REPORTAGE

Re: Schnee recyceln für den Wintersport Schnee vom Vorwinter recyceln und einlagern – mit Snowfarming versuchen immer mehr Alpenregionen in die nächste Skisaison zu starten. Aber wie wirtschaftlich und nachhaltig ist die Schneekonserve? Bis 20.15, Arte

Haben es mit ihren Familien nicht leicht: Roisin (Eva Birthistle, links) und Casim (Atta Yaqub) in "Just a Kiss", Arte, 20.15 Uhr. Foto: Joss Barrat

20.15 ROMANZE

Just a Kiss (GB/I/ES 2004, Ken Loach) Casim (Atta Yaqub), Sohn pakistanischer Zuwanderer, verliebt sich in die irische Musiklehrerin Roisin. Weder Casims pakistanische Familie noch Roisins katholisches Umfeld dulden die Beziehung. Mit Just a Kiss hat sich der für seine meisterhaften Milieu- und Mentalitätsstudien bekannte Ken Loach (Kes) an einer romantischen Komödie mit Botschaft versucht. Bis 21.55, Arte

20.15 KOMÖDIE

Hot Shots! Die Mutter aller Filme (USA 1991, Jim Abrahams) Mit Charlie Sheen als Ex-Pilot parodiert Jim Abrahams treffsicher nicht nur Fliegerfilme wie Top Gun. Bis 21.55, ATV 2

20.15 DOKUMENTATION

Dok 1: Jung und kriminell Lisa Gadenstätter spürt der Jugendkriminalität in Österreich nach. Bis 21.15, ORF 1

21.05 DOKUMENTARFILM

Fyre Fraud – Festival-Desaster im Paradies 2017 sollte auf einer Insel der Bahamas ein elitäres Musikfestival stattfinden. Das Versprechen entpuppte sich für die Gäste jedoch als Albtraum. Die Doku zeichnet die Geschichte dieses spektakulären Betrugsfalls nach, zu Wort kommt auch der verantwortliche Hochstapler Billy McFarland. Bis 22.45, ORF 1

22.30 MAGAZIN

Weltjournal: Großbritannien – Briten bereuen den Brexit In Großbritannien wuchs infolge des EU-Austritts das Misstrauen gegenüber der Politik, die Kluft zwischen Einheimischen und Zuwanderern vertiefte sich. Viele bereuen mittlerweile ihr Votum. Bis 23.05, ORF 2

23.00 MAGAZIN

Fokus Europa Themen sind vier Jahre Brexit, die Verfassungskrise in Spanien und die Suche der EU nach neuen Partnern in Lateinamerika. Bis 23.30, ORF 2