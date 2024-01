Hier sind die Mediennews vom Dienstag:

Horrorcomedy "Beasts Like Us": Kammerjäger gegen Dämonen - Die erste in Österreich produzierte Amazon-Prime-Serie wurde am Montag in Wien offiziell präsentiert. Die acht Folgen sind ab 14. Februar abrufbar

Armin Rohde in der Horrorcomedy "Beasts Like Us". Screenshot/Amazon Prime

Alte Geheimnisse und ein neues Ermittlerteam: ORF-Landkrimi "Dunkle Wasser" - Für Christoph Luser als Kommissar Rafael Dorner wird es tragisch und sehr persönlich, er ermittelt im Ort seiner Kindheit – Dienstag, 20.15 Uhr in ORF 1

"Nichts falsch gemacht": Siegfried Wolf erteilt René Benko Absolution - Schuld seien die Medien: "Man hat das schon sehr oft gesehen, dass die Presse Urteile fällt, und der Richter führt sie dann aus", sagt Wolf auf ATV und Puls 24

Menschen, die urlauben, wo andere sterben: Doku "Kriegstouristen – Gefahren inklusive" auf Arte - Regisseurin Vita Drygas spricht mit Reisenden über den seltsamen Reiz dieser lebensgefährlichen Touren – am Dienstag ab 23.20 Uhr auf Arte

ORF.at verabschiedet sich aus der Webanalyse - Grund dafür ist Pflicht zur Einholung der Zustimmung der Nutzer für den ÖWA-Cookie, berichtet "Horizont"

Heinz Hoenig hat die RTL-Dschungelshow verlassen - "Unser Ärzteteam hat heute entschieden, ihn vorsorglich aus dem Camp zu nehmen" teilte RTL am Dienstagnachmittag mit

Risikobild: Verteidigungsministerin Tanner schickt ihren Beamten zu Armin Wolf - Müssen wir alle Angst haben? Arnold Kammel in der "ZiB 2" über verpflichtende Truppenübungen, Nato und Neutralität

Tag elf im RTL-Dschungel: Davids "Po-blem", Leylas Powerhände und Eisbrecher Heinz - "Mind Morphing" mit Felix und Davids Abschied nach seinen öden Bekleidungsratschlägen für Frauen

"Zieh' fest das Segel an": 50 Jahre "Wickie und die starken Männer" - Neben "Heidi" erste japanische Trickfilmserie in Zusammenarbeit mit ORF und ZDF

Skifahren lernen mit der dreijährigen Charlotte: Neue Kampagne der Österreich-Werbung - Als "Austria's Youngest Ski Instructor" bringt sie Erwachsenen das Skifahren bei – und wird zum Social-Media-Star

"19-Jährige fordert Orbán heraus" und "Eddie the Eagle": TV-Tipps für Dienstag - Außerdem der ORF-"Report", die Skispringer-Komödie "Eddie the Eagle" und die Doku "Wieviel Zeit bleibt der Welt"

Wir wünschen noch einen schönen Abend!