Es muss nicht immer ein Schnitzel sein: Wir haben uns umgehört, wo es sich mittags ordentlich essen lässt. Getty Images/iStockphoto

1. Bastei Beisl

Mitten in der Stadt bietet das Bastei Beisl klassische Mittagmenüs. Michael Hausenblas

Es ist ein Lokal, wie man es im ersten Bezirk nur noch selten findet. Seit bald vier Jahrzehnten wird im Bastei Beisl, unweit des Palais Coburg Wiener Küche von "Alt Wiener Suppentopf" bis "Alt Wiener Backfleisch" oder "Hausherrengröstl" (Spiegelei und Krautsalat) kredenzt. Da darf ein Mittagsmenu natürlich nicht fehlen. Wie wäre es zum Beispiel mit "Pastinakensuppe und gegrillte Hühnerflügerl nach Bauernart" um Euro 9,90?

Bastei Beisl, Stubenbastei 10/Ecke Jakobergasse, 1010 Wien, Sonntag geschlossen, 01/512 43 19; www.basteibeisl.at

2. Bräunerhof

Zwischen Hofburg und Stephansplatz liegt das Café Restaurant Bräunerhof privat

"No Groups", "Maximal 2 Kinderwägen", "ausnahmslos keine Hunde auf dem Mobiliar" - wer sich von den Vorschriften und Verboten im Eingangsbereich des Bräunerhofs nicht abschrecken lässt, bekommt in dieser Wiener Institution ein Mittagsmenü für 8,50 Euro. Die Speisen wechseln täglich, mal sind sie vegetarisch, manchmal nicht. Am Testtag für diesen Artikel gab es Zucchicremesuppe und Grammelknödel - aus herrlich flaumigem Erdäpfelteig, mit feiner Füllung und süßlichem Sauerkraut. Wer sich strikt fleischlos ernähren möchte, findet auf der Speisekarte entsprechende Gerichte unter zehn Euro wie etwa Geröstete Knödel oder Eiernockerl. Beim Testbesuch wurde die Zehn-Euro-Marke schließlich durch ein kleines Soda Zitron gesprengt - nach der salzigen Suppe war ein Durstlöscher nötig. Pluspunkt: die Speisen werden äußerst rasch serviert. Minuspunkt: Cash Only

Café Restaurant Bräunerhof, Stallburggasse 2, 1010 Wien, täglich geöffnet, 01/512 38 93

Grammelknödel mit Sauerkraut als Hauptspeise privat

3. Die Muse - Micheles Mensa

Die Mensa der Akademie der bildenden Künste steht nicht nur Studierenden und Mitarbeitenden offen. Auch Gäste von außen werden hier verköstigt. Das Mittagsmenü mit Suppe oder Salat und Hauptspeise kostet 7,20 Euro. Die vegetarische Variante 6,20. Ein Geheimtipp ist der Wochenteller um 8 Euro. Auch den gibt es als Menü. Welche Gerichte an welchen Tagen serviert werden, ist online einsehbar. Wer kann, kommt am besten außerhalb der Stoßzeiten (12 und 14 Uhr).

Die Muse - Micheles Mensa in der Akademie der bildenden Künste, Schillerplatz 3, 1010 Wien, Montag bis Freitag: 8:30 bis 16:30, micheles.at/muse

4. Café Prückel

Täglich wechselnde Mittagsmenüs gibt es im Café Prückel. Die vegetarischen Gerichte bleiben unter der "zehn Euro-Grenze" Heribert Corn

Zum Jahreswechsel wurde das Café Prückel neu übernommen. Auf die Preise hat sich der Inhaber-Wechsel im großen und ganzen nicht niedergeschlagen. Zwar wurde die Karte verkleinert, die Wochenkarte mit täglich wechselnden Menüs jedoch glücklicherweise beibehalten. Und das vegetarische Menü? Ist für 9,80 Euro zu haben. Das Angebot reicht von "Gemüsepalatschinke mit Mozzarella überbacken und Tomatensauce" bis zu "Buchteln mit Powidl und Vanillesauce". Ein faires Angebot. Wenn das Tagesangebot aus ist, bleiben immerhin noch Spinatstrudel (9,50 Euro), Gnocchi (9,80 Euro) und Eiernockerln (8,90 Euro).

Stubenring 24, 1010 Wien; Montag bis Donnerstag: 8:30 bis 22 Uhr, 01/ 5126115; www.prueckel.at

5. Radatz am Karmelitermarkt

Nicht nur Pensionistinnen und Pensionisten stehen in der Filiale am Karmelitermarkt Schlange: Das täglich wechselnde Mittagsmenü der Radatz-Filialen ist preislich wahrscheinlich nicht zu schlagen. Hier gibt's beispielsweise Cordon Bleu vom Schwein mit Erdäpfelsalat (7,80 Euro) oder gebackenen Kabeljau mit Sauce Tartare und Petersilerdäpfeln (9,10 Euro). Am Karmelitermarkt mit eigenem Gastro-Bereich, dafür ohne Tischtuch, aber das wird die Kundschaft verschmerzen können.

Im Werd 1, 1020 Wien; Montag bis Samstag: 7:30 bis 18 Uhr, Samstag: 8 bis 13 Uhr; www.radatz.at

6. Magazin

Typisch wienerische Küche gibt es auch im Magazin in der Wiener Riemergasse, das 2008 aufsperrte und ursprünglich ein Ableger der "3 Hacken" war. Michael Hausenblas

Das Magazin wurde im Jahr 2008 als Ableger des traditionellen Wirtshauses "3 Hacken" gegründet, in dem schon Franz Schubert und Johann Nestroy ihr Mittagsmenu verputzten. Obwohl sich die Besitz-Verhältnisse im Magazin, schräg vis-a-vis der "3 Hacken" vor kurzem geändert haben, wird das Gasthaus samt Weinhandlung in traditioneller Manier weitergeführt. Zu empfehlen ist etwa das Beef Tartare oder das Kalbsbutterschnitzel. Als Tagesteller findet man zum Beispiel "Eiernockerl mit grünem Salat" oder "Geröstete Knödel mit Ei und grünem Salat" um Euro 9,50 auf der Karte.

Magazin, Riemergasse 14, 1010 Wien; ganzwöchig geöffnet, 01/512 77 87; magazin-riemergasse14.at

7. Elvira's Restaurant

An Essmöglichkeiten rund um die "Mall" in Wien Mitte mangelt es wahrlich nicht. Aber irgendwann hat man sich an Burger, Burrito, Kebap und Co dann doch satt gegessen und sucht nach Alternativen. Gefunden haben wir sie bei Elvira's. Dort steht traditionelle ukrainische Hausmannskost – ursprünglich und ohne jeden Schnickschnack – auf der Speisekarte. Man findet Krautrouladen, Borschtsch oder Wareniki, also Teigtaschen mit unterschiedlichster Füllung (Pilze, Kraut, Faschiertes, etc.). Letztere sind auch fixer Bestandteil des täglich angebotenen Mittagsmenüs inkl. wechselnder Suppe für 9,90 Euro. Wem der Sinn nicht nach Teigtascherln steht, dem wird im Rahmen des Mittagsmenüs auch eine täglich wechselnde Alternative angeboten. Sehr zu empfehlen sind zum Beispiel die Kartoffelpuffer oder die Palatschinken mit Krautfüllung. Satt wird man garantiert.

Elvira's Restaurant, Seidlgasse 39, 1030 Wien; Mo. – Fr.: 11:30 – 22:30 Uhr, Sa.: 17:00 – 22:30 Uhr, So. und Feiertage: Ruhetage; Warme Küche bis 21:30 Uhr, 01 890 80 81, elvirasrestaurant.at

8. Kaffee Alt Wien

Schon seit über 100 Jahren wird im Kaffee Alt Wien in der Wiener City geschmaust und getrunken. Michael Hausenblas

Im Traditionslokal Alt Wien herrscht natürlich eine fleischlastige Küche vor, so wie die Wiener Kulinarik eben ist. Aber gerade das vegetarische Hauptgericht ist im Innenstadt-Treffpunkt zu Mittag am günstigsten. Um 9,90 Euro kann man sich wie in dieser Woche mit Couscous gefüllte Paprika oder Linsen-Laibchen wagen. Wer nicht auf Fleisch verzichten möchte: Das nicht-vegetarische Mittagsgericht gibt es um einen Euro mehr. Unter der Woche ab 11 Uhr erhältlich.

Kaffee Alt Wien, Bäckerstraße 9, 1010 Wien; ganzwöchig geöffnet, 01 5125222; kaffeealtwien.com

9. Gasthaus Woraziczky

Etwas versteckt im 5. Bezirk tischen Marion Jambor und Küchenchef Martin Buzernic feine Wiener Küche auf. Abends gibt es Speisen a la Carte, zu Mittag serviert man Montag bis Freitag von 11:30 bis 14 Uhr ein kleines Mittagsmenü. Das Angebot wechselt täglich und reicht vom Backhendl und Salat bis zur Blunzen und gebackene Champignons mit Salat. Zwei Gänge kosten meistens unter zehn Euro, das aktuelle Mittagsmenü wird auf Instagram von der Chefin höchstpersönlich angekündigt.

Gasthaus Woracziczky, Spengergasse 52, 1050 Wien; Montag bis Freitag zu Mittag und Abends geöffnet, 0699 11229530; woracziczky.at

10. Gasthaus Haller

Das Gasthaus Haller serviert seit 1983 gutbürgerliche Küche in der Brigittenau Sascha Aumüller

Dienstag ist Ruhetag beim Haller, aber an allen anderen Tagen ein Griss um die täglich wechselnden, dreigängigen Mittagsmenüs. Theoretisch können die zahlreich und stets pünktlich erscheinenden Pensionierten hier sogar immer zwischen einem vegetarischen um acht Euro und dem Fleisch-Menü um neun Euro wählen. In der Realität steht dann doch wie am Test-Tag etwas wie der hervorragende faschierte Braten auf 95 Prozent der Tische. Selbst wenn die fleischlose Alternative die keineswegs zu süßen Topfenknödeln mit Weichseln sind. Tagessuppen wie jene aus Sellerie schmecken oft besser als eine reine Pflichtübung, zum Nachtisch gibt es aber schon auch mal simplen Marmorkuchen. Geschenkt, bei dem Menü-Preis!

Gasthaus Haller, Wallensteinstraße 49, 1200 Wien, Mo, Mi, Do, Fr, 9 bis 23 Uhr, Sa, So und Feiertag 10 bis 22 Uhr, 01-3322576, www.gasthaus-haller.at

(red, 2.2.2024)