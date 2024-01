Für ORF.at, bisher größtes österreichisches Portal in der Österreichischen Webanalyse (ÖWA), gibt es in der ÖWA ab Jänner keine Zugriffsdaten mehr. Das liegt an verschärften Datenschutzbestimmungen und einer neuen Vorgabe des Trägervereins der ÖWA dazu, lässt der Trägerverein verlauten: Seit 1. Jänner müsse jedes Online-Angebot, das in der ÖWA veröffentlicht werden will, die Zustimmung zum ÖWA-Cookie gemäß Vorgaben der DSGVO (Datenschutzgrundverordnung) einholen.

ÖWA-Präsident Georg Doppelhofer verweist in einer Stellungnahme zum Austritt darauf, dass diese verbindliche Neuregelung "von allen Mitgliedern in der Generalversammlung im Frühjahr 2023 vorgestellt und von diesen beschlossen wurde". Seit 2022 empfiehlt die ÖWA bereits ihren Mitgliedern, diese Zustimmung einzuholen. Doppelhofer: "In einem Verein machen die Mitglieder die Regeln."

Alle Mitglieder müssten gleich behandelt werden, betont der Vereinspräsident, dazu verpflichteten die Statuten und Richtlinien der ÖWA. Der Verein sei "dazu berechtigt Angebote nicht zu veröffentlichen, wenn sie sich einen Vorteil gegenüber anderen Mitgliedern in der Darstellung der ÖWA-Kennzahlen verschaffen".

Der ORF sehe sich "aufgrund einer Formulierung im ORF-Gesetzt dazu berechtigt, den Consent für das ÖWA-Cookie nicht einholen zu müssen und dazu verpflichtet, alle Online-Kontakte ohne Einschränkung im Rahmen seiner Berichtspflicht zu erheben".

Der ÖWA-Vorstand aber müsse "auf die Einhaltung der Vorgaben bestehen, die für alle Mitglieder des Vereins gelten". Der Vorstand stellte dazu fest: "Eine vergleichende und objektive Ermittlung von Werbekennzahlen für den österreichischen Markt setzt voraus, dass sich kein Mitglied in der Veröffentlichung der Messergebnisse besser stellen darf als ein anderes Mitglied." Die Vorgabe, die Zustimmung einzuholen, gelte für alle Mitglieder, "egal ob es eine gesetzliche oder anders geartete Berichtspflichten gibt oder nicht". Gesetzliche Anforderungen oder Ausnahmen seien für die Teilnahme als Mitglied des Vereins "nicht relevant".

Die ÖWA betont, alle Mitglieder hätten - "bis auf einige wenige Ausnahmen" - mit Jahresbeginn umgestellt: "Damit ist eine Gleichbehandlung der Mitglieder gewährleistet, unabhängig davon, wie groß oder klein das Mitglied ist." Der Vorstand des Vereins bedauert die Nicht-Veröffentlichung der ORF-Daten. Man habe "sehr früh Gespräche" darüber geführt, "aber leider keine Einigung erzielt".

Der ORF ist Mitglied in der ÖWA und werde weiterhin in der ÖWA gemessen. Er könne "seiner Berichtspflicht weiterhin nachkommen", allerdings werden ihm die Daten nur für diese und interne Zwecke zur Verfügung stehen. "Für die Werbung am Markt darf der ORF die ÖWA- Zahlen vorerst nicht verwenden". Die ÖWA hoffe, "dass der ORF möglichst bald wieder vollumfängliches Mitglied in der ÖWA sein wird und kann".

ORF.at lässt seine Zugriffszahlen nicht mehr über die ÖWA messen. APA/HELMUT FOHRINGER

Der ORF erklärte den Ausstieg aus der ÖWA gegenüber dem Horizont, das Branchenmedium berichtete als erstes darüber, so: "Der ORF als öffentlich-rechtliche Rundfunkanstalt ist gesetzlich verpflichtet, die Reichweite nach wissenschaftlich anerkannten Methoden zu erheben und darüber zu berichten, weshalb keine Zustimmung zur Setzung und Verarbeitung von ÖWA-Cookies eingeholt wird." Es werde ab Jänner 2024 "bedauerlicherweise" keine von der ÖWA veröffentlichten Daten für das ORF.at-Network geben. (red, 30.1.2024)