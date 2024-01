Paypal-Chef Alex Chriss kündigte die Entlassungen in einem Schreiben an seine Mitarbeitenden an. GETTY IMAGES NORTH AMERICA/JUSTIN SULLIVAN

San Jose – Der Zahlungsdienstleister Paypal plant die Streichung von weltweit 2.500 Arbeitsplätzen. Das entspreche rund neun Prozent der Belegschaft, heißt es in einem Brief von Paypal-Chef Alex Chriss an die Mitarbeiter des Unternehmens, den Reuters am Dienstag einsehen konnte. Paypal soll demnach durch Kürzungen und die Streichung offener Stellen im Lauf des Jahres verkleinert werden.

Das Unternehmen solle damit auf die richtige Größe gebracht werden, die es ermögliche, schnell zu sein und profitables Wachstum zu erzielen, schrieb Chriss. Paypal hatte Anleger zuletzt enttäuscht, die Aktie hat in den vergangenen zwölf Monaten etwa 20 Prozent an Wert verloren. Investoren haben die Hoffnung geäußert, dass der neue Konzernchef Chriss für eine Wende sorgt. (APA, 30.1.2024)