Man freut sich freilich. Action Images via Reuters/LEE SM

Nottingham - Arsenal hat die Premier-League-Pflichtaufgabe Nottingham Forerst ohne Glanz erledigt. Die Gunners siegten beim Tabellennachzügler am Dienstag mit 2:1 (0:0) und schob sich vorerst auf Platz zwei hinter Liverpool und vor Manchester City. Den erst am Mittwoch gegen Chelsea geforderten englischen Tabellenführer empfangen die Londoner am Sonntag. City könnte am Mittwoch mit einem Heimsieg gegen Burnley wieder vorbeiziehen.

Nach einer Schwächephase um den Jahreswechsel feierte Arsenal den zweiten Ligasieg hintereinander. Gabriel Jesus traf aus spitzem Winkel durch die Beine von Goalie Matt Turner (65.). Der Brasilianer, der zuvor eine Topchance per Stangenschuss ausgelassen hatte (57.), bediente dann uneigennützig im Konter Bukayo Saka zum 2:0 (72.). Nach dem 1:2 durch Taiwo Awoniyi wurde es noch einmal spannend. (APA, 30.1.2024)