Marokko muss die Heimreise antreten. AP/Sunday Alamba

Abidjan - 13 Monate nach dem sensationellen Halbfinal-Einzug bei der Fußball-Weltmeisterschaft hat Marokko beim Afrika Cup eine bittere Enttäuschung erlebt. Die Nordafrikaner schieden am Dienstag mit einer 0:2 (0:0)-Niederlage in Abidjan gegen Südafrika im Achtelfinale aus. Mali steht dagegen nach einem 2:1 (1:0) über Burkina Faso zum dritten Mal hintereinander im Viertelfinale und trifft in der Runde der besten acht Teams am Samstag auf Gastgeber Elfenbeinküste.

Evidence Makgopa (57.) und Teboho Mokoena (95./Freistoß) schossen Südafrika in die nächste Runde und die Mannschaft von Teamchef Walid Regragui aus dem Turnier. Die "Löwen vom Atlas" müssen daher weiter auf ihren zweiten Kontinentaltitel nach jenem von 1976 warten. Südafrika spielt am Samstag gegen die Kapverden um den Einzug ins Halbfinale.

Mali ging durch ein Eigentor von Edmond Tapsoba (3.) und einem Treffer von Lassine Sinayoko (47.) mit 2:0 in Führung, Bertrand Traore konnte nur noch verkürzen (57.). Bei Mali wurde Salzburg-Stürmer Sekou Koita in der 74. Minute eingetauscht, sein Clubkollege Dorgeles Nene war Ersatz. Am Freitag startet das Viertelfinale mit den Partien Nigeria gegen Angola und Kongo gegen Guinea. (APA, 30.1.2024)